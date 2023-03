Pablo Javkin encabezó un acto por el 24 de marzo en Rosario y afirmó: “La agenda de la memoria no es un curro”

En el marco de las actividades por el día de la Memoria, Verdad y Justicia, el intendente de Rosario Pablo Javkin encabezó un acto en el Bosque de la Memoria y dio un discurso en el que se desmarcó de las declaraciones que el ex presidente Mauricio Macri, que en su visita a Rosario volvió a hablar de “el curro de los Derechos Humanos”.

“La agenda de la memoria no es un curro, es justamente la que marca esa democracia incompleta que tenemos. Para resolver las deudas de esta democracia, el piso que hemos construido en estos 40 años tiene que ver con este hilo que une los juicios con la memoria de nuestros pueblos”, sostuvo el jefe del Palacio de los Leones. Y agregó: “Si hay alguna posibilidad de tener una agenda de futuro, es por la agenda de la memoria”.

La visita de Macri a Rosario envolvió en la polémica a Javkin luego de que el intendente lo recibiera y mantuviera una reunión con él. En este sentido, el rosarino aclaró: “no puede estar mal que un presidente democrático visite un municipio y lo reciba un intendente. Ojo con creer que el proceso de memoria, verdad y justicia es partidario”.

En ese contexto, reflexionó: “Puede haber diferencias políticas, posiciones diferentes de cómo miramos una coyuntura, pero lo que no puede haber es dudas, la agenda de futuro de la Argentina, solamente se va a poder construir si respeta la agenda de memoria, verdad y justicia que construimos como pueblo y que nos trasciende a todos”.

¿QUé dijo el ex presidente Mauricio Macri sobre los DDHH?

Durante la presentación de su libro “Para qué”, Macri encabezó una charla en la que también respondió preguntas. Indagado por un periodista respecto a sus dichos sobre los derechos humanos, el ex presidente dijo: “Respeto los derechos humanos, pero los del siglo XXI, que la gente tenga acceso a oportunidades, esos son los derechos por lo que tenemos que pelear, no de lo que yo llamé ‘el curro de los DDHH’, seguir viviendo después de 40 años de una tragedia que vivimos, que hemos condenado pero no es la agenda de hoy; la agenda de hoy es defender los derechos de los chicos que nacen y no tienen acceso a igualdad de oportunidades”.

Las declaraciones del fundador del PRO causaron varias manifestaciones de rechazo en el arco político. Entre ellas, la del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien hizo una publicación en Twitter respondiendo a Macri: “No veo el ‘curro’ de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos”.