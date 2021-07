La canción nueva con Bizarrap y Duki no fue el único estreno del día para Nicki Nicole. Este miércoles la rosarina debutó en “La Voz Argentina” como invitada del equipo de Mau y Ricky y se emocionó al escuchar el primer dúo que le tocó preparar en el reality show.

//Mirá también: Nicki Nicole sorprendió a todos y confesó que Trueno le pidió casamiento

“Se pone difícil la cosa porque me generó muchas cosas. Me movieron y me desarmaron al 100 por ciento”, afirmó la trapera sobre el tema que interpretaron Margarita López y Luz Gaggi. Esta última fue la ganadora de la noche por decisión de los hermanos Montaner.

Luego de escuchar a la versión de “Someone you loved”, Nicki exclamó entusiasmada: “¡Chicas, no nos necesitan!”. Así les dio el visto bueno para presentarse luego en la primera velada de la segunda etapa del concurso televisivo.

//Mirá también: Nicki Nicole volvió a sorprender y se sumó a la moda de top y “bombacha a la vista”

“Al cerrar los ojos sentía unas voces muy cálidas y al abrirlos sentía unas mujeres con mucha fuerza y pisando fuerte”, explicó la rosarina. Así elogió el trabajo de las cantantes para recrear a dúo el hit de Lewis Capaldi.

Antes de la presentación final y la eliminación de Margarita, la trapera aseguró: “Ellas ya ganaron siendo lo que son”. Así apoyó la decisión de Mau y Ricky de ponerlas juntas para afrontar la nueva instancia que la tiene como coach invitada.