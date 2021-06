Nicki Nicole sorprendió a todos cuando en una entrevista con el youtuber Ibai Llanos al con confesar que está comprometida con Trueno.

//Mirá también: Nicki Nicole reveló la mala pasada que le jugaron los nervios en una entrevista

“¿Estás pensando en casarte algún día?”, le había preguntado el famoso youtuber español en una transmisión que realizó por Twitch, a lo que la artista rosarina respondió: “Me pidieron casamiento, tengo anillo”.

Nicki lleva más de un año saliendo con el rapero y freestyler con el que grabó el tema “Mamichula”, pero según reveló, la propuesta llegó al poco tiempo de conocerlo. “Fue inesperado. Había hecho un plan, fuimos a La Boca, de donde es él. Nos subimos a una terraza, desde donde veíamos dos puentes”, comentó.

Nicki Nicole y Trueno Archivo

Sin embargo el plan no marchó del todo bien. “El problema es que yo le tengo miedo a las alturas, entonces el me lo quería proponer y yo no me podía parar”, admitió entre risas y agregó que lamentablemente le arruinó el momento. “Igual estuvo hermoso, me emocioné mucho”, admitió.

//Mirá también: Nicki Nicole se fotografió junto a Ester Expósito, Aitana y Jaime Lorente desde Madrid

Ibai se entusiasmó tanto con lo ocurrido que se ofreció a ejercer de cura para casar al joven dúo de traperos. Ahora los cientos de miles de fans de ambos esperan con ansias la fecha de la boda.