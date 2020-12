A pesar de que se trata de una baja sensible, Newell’s Old Boys no reemplazará a Ignacio Scocco para afrontar los últimos partidos del año. De esta manera, el entrenador Frank Darío Kudelka seguirá trabajando con el plantel actual después de quedarse afuera de la zona Campeonato en la Copa Diego Maradona.

Si bien la fractura de clavícula de “Nacho” permite reglamentariamente traer otro jugador, la Lepra descartó gestiones para reforzar el ataque.

Por otra parte, en el Parque de la Independencia tampoco hay planes para suplir la ausencia de Alan Aguerre. El arquero titular también quedó descartado por lo que resta de 2020 debido a una lesión el codo. Así, Ramiro Macagno seguirá defendiendo la valla rojinegra en la próxima fase del torneo de Primera División.

De cara a lo que viene en el torneo, Kudelka tiene como una alternativa ofensiva la chance de poner en cancha a Enzo Cabrera. Por características, el juvenil asoma como el reemplazante natural de Scocco, a quien tendrán que intervenir quirúrgicamente en busca de recuperarlo para el año que viene.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol.