Antes de la reunión con la Corte Suprema de la Nación en la Facultad de Derecho, el juez federal Carlos Vera Barros se refirió este jueves a los problemas para abordar las causas sobre narcotráfico en Rosario. “Faltó conciencia, durante muchos gobiernos faltó decisión política y espero que eso pueda cambiar a partir de hoy”, expresó.

El magistrado negó que estén “sobrepasados”, pero planteó que es fundamental “fortalecer las investigaciones”. En medio de la discusión sobre proyectos de reformas, aseguró que “con las herramientas disponibles se podría mejorar mucho” la tarea de sus colegas y de los fiscales.

Vera Barros reclamó de esta manera la cobertura de vacantes y recordó que también está demorada la implementación del juicio oral. “El sistema acusatorio ayudaría mucho”, añadió.

El titular del Juzgado Federal 3 de Rosario planteó que la reforma pendiente en el fuero favorece el trabajo de fiscales porque “delega en forma definitiva” la tarea de investigación. Además destacó la ventaja de realizar “audiencias públicas” como un paso hacia “juicios más veloces”.

“Estamos aquí para mejorar la situación”, aseveró el magistrado sobre el encuentro nacional con sus colegas, camaristas, integrantes del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de la Nación. Así planteó que el debate busca una solución al principal factor del incremento de la violencia armada en la ciudad.

Rosario en un “círculo vicioso” de violencia narco

Consultado sobre la política de seguridad en Rosario, Vera Barros señaló que es necesario “encarar el problema de otra manera”. Dado varios jefes de organizaciones criminales siguen activos a pesar de estar condenados en la cárcel, planteó que la situación actual genera un “círculo vicioso, una línea sin fin” porque “terminan presos y no se termina el delito”.

El juez federal consideró evidente que la ciudad tiene un “índice de violencia altísimo” y “mayor” en comparación con otros puntos del país. Por otra parte, apuntó que existe una “demanda creciente de estupefacientes”, aunque observó que esa cuestión es “social” y debe abordarse fuera del terreno judicial.

Finalmente, el magistrado rosarino no descarta que las investigaciones sobre narcotráfico puedan develar complicidad con otros poderes del Estado. No obstante, subrayó: “No hemos tenido nunca información del poder político. Todo eso requiere una inteligencia y coordinación que no puede hacerse en el juzgado”.