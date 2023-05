Miguel Torrén y el cuarto crimen de un hermano: “Descansá en paz, ya sufrimos bastante”

Ausente del partido de Argentinos Juniors y Talleres en Córdoba, Miguel Torrén se convirtió en noticia de todos modos en este domingo. La noche anterior mataron a su hermano mayor en Rosario. “Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos”, expresó luego de la cuarta muerte violenta de un familiar desde 2010.

El día después del crimen, el futbolista de 35 años expresó su tristeza en redes sociales. A la hora de referirse al tema, manifestó: “Cada uno lleva su dolor como puede”.

"Coqui" tenía 42 años y vivía cerca del Complejo Penitenciario Rosario. Foto: @migueltorren

José Sixto Torrén era el “gran hermano” del capitán del Bicho. Así lo definió el jugador en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso”, solía decirle “Coki” a Miguel sobre su carrera en el fútbol profesional. El ex Newell’s recordó con cariño la relación que tenían y comentó: “De chico me cuidaba y de grande también”.

A la hora de la despedida, Torrén manifestó sobre su hermano: “Me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes”. De esta manera hizo hinchapié en los problemas que superó en su camino hacia las canchas de Primera División.

“Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia”, recordó el futbolista respecto del vínculo con “Coki”. Para finalizar, manifestó: “Te amo y gracias por amar a mis hijos”.

Torrén no viajó al partido con Talleres porque está lesionado. Foto: @aaajoficial

Previamente, Argentinos Juniors se solidarizó con el defensor mediante un comunicado oficial. “Acompañamos a nuestro capitán Miguel Torrén y su familia en este duro y difícil momento, ante la pérdida de su hermano. Que en paz descanse”, expresó la institución.

¿Cómo murieron los cuatro hermanos de Miguel Torrén en Rosario?

El primer crimen que golpeó a la familia del futbolista del Bicho ocurrió el sábado 24 de abril de 2010. Esa tarde, Walter Torrén estaba en una cancha ubicada sobre Magallanes y Aborígenes Argentinos, en la zona sudoeste de Rosario.

El hermano del jugador empezó a pelearse con otra persona y la disputa terminó de la peor manera. Un vecino del barrio Toba le disparó y lo mató en el acto.

Por entonces, el defensor tenía tenía 22 años, diez menos que Walter. En ese momento todavía estaba en Cerro Porteño. Meses más tarde volvió de Paraguay y se incorporó al Bicho de La Paternal.

El zaguero de 34 años perdió a cuatro hermanos en 13 años. Foto: Prensa Argentinos Juniors

Una década más tarde, Gabriel Francisco Torrén (34) también fue víctima de un asesinato en el barrio Toba de Rosario. La madrugada del domingo 22 de mayo de 2020, la policía lo encontró gravemente herido en Doctor Riva y Rouillón.

En primera instancia, los hermanos de la víctima denunciaron a las fuerzas provinciales de seguridad como autores de la golpiza fatal. Luego, la pesquisa giró hacia una disputa familiar como posible marco del homicidio.

El último crimen ocurrió el miércoles 25 de agosto de 2021, casi dos semanas después del cumpleaños del futbolista. Esa tarde, Anastacio Luis Torrén fue víctima de una balacera frente a su casa de Puerto Argentino al 4200.

El hombre de 43 años pasó 12 días internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a raíz del ataque. El lunes 6 de septiembre, la Fiscalía confirmó su muerte por lesiones en el tórax y el abdomen.