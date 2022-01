Después de la denuncia del femicidio de Melani Juárez, su familia reforzó la hipótesis de que el autor del crimen vivía en la misma pensión. La hermana dijo este miércoles que el sospechoso acosaba a la víctima desde hace tiempo y reiteró que se fue del lugar el día del asesinato en barrio Martin.

“Hay testigos que encubrieron”, afirmó la muchacha sobre la falta de respuestas a los parientes de la joven cuando fueron a 9 de Julio al 500. En este sentido, se quejó de que “nadie fue capaz de llamar a la policía, de salvarla” frente a la situación que se dio en una de las habitaciones del edificio.

Al margen de la investigación sobre el femicidio en barrio Martin, se supo que la joven de 21 años vendía contenido en OnlyFans. Sin embargo, dentro de la pesquisa no trascendieron indicios de que esta actividad esté vinculada al posible motivo del asesinato.

Por lo pronto, Magalí Juárez enfatizó que la sospecha de la familia se centra en un hombre de entre 23 y 30 años al que identificaron como Matías. “Es alto y de rulos. Tenemos entendido que trabaja en Pedidos Ya”, puntualizó en un reportaje con Radio 2.

¿Quién es el sospechoso del femicidio de Melani Juárez?

Según el relato de los familiares de la bailarina asesinada en Rosario, el presunto autor del crimen vivía en la misma pensión hace dos meses. Poco después de que llegó, la joven empezó a tener problemas con él y le contó a su hermana que la acosaba.

“Yo no le doy bola porque está medio loquito”, dijo Melani cuando reveló la situación que se había generado en el último mes y medio. En los días previos al femicidio, sus parientes dejaron de tener contacto con ella y fueron a hacer la denuncia porque no respondía los mensajes. Desde entonces no encuentran su celular.

En primera instancia, la investigación determinó que a la joven la mataron la madrugada del domingo. Esa mañana, el sospechoso agarró sus cosas y se fue, a pesar de que le quedaban dos semanas de alojamiento pago. “A la dueña le pareció raro”, acotó Magalí.