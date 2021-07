La mejor jugadora de la historia de hockey, la rosarina Luciana Aymar, dijo que tiene mucha fe en que Las Leonas puedan acceder al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Hay un lindo grupo, con buena química y empatía”, indicó.

“Les tengo mucha fe a las chicas. Si se animan y van para adelante y se sacan los nervios del primer partido y las más grandes toman las riendas del equipo, les puede ir bien”, insistió en diálogo con Télam. “Lucha” obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y de Londres 2012 y las preseas de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Las Leonas debutarán en los Juegos Olímpicos de Tokio en el grupo B ante Nueva Zelanda, el domingo 25 de julio; luego jugarán con España (lunes 26); China (miércoles 28); Japón (jueves 29) y Australia (viernes 30).

Luciana Aymar en sus últimos JJOO. (Foto: AP)

“Este es un grupo muy joven pero que tiene a varias jugadores experimentadas que estuvieron en varios Juegos Olímpicos como es el caso de Delfina Merino, Noel Barrionuevo, Rocío Sánchez Moccia, Belén Succi. Al grupo se lo ve bien, se nota que tiene una linda química y para nosotros, para Las Leonas, eso es sumamente importante”, analizó.

Aymar destacó que el equipo argentino se caracteriza por no juntarse sólo para un torneo, sino que todo el año entrenan en conjunto, todos los días, mañana, tarde y noche. “Entonces se forma una gran familia. Pasás más tiempo con tus compañeras y entrenadores y cuerpo médico y demás que con tu familia, pareja y amigos”, indicó.

Luciana Aymar y Fernando González fueron papás por primera vez a fines de 2019, cuando tuvieron a Félix. (@aymarlucha) IG / @aymarlucha

En este sentido, resaltó que esto es muy distinto a otros seleccionados. “Entonces, se necesita mucho de esa empatía grupal, de ese carisma y química que nos hizo ganar torneos. Hoy las chicas lo tienen y esa arma es muy poderosa. En algunas ocasiones es más poderosa que cualquier sistema táctico. Ahí, ya tienen un plus sumamente importante”, aseveró.

Pero además valoró que este grupo, al ser muy joven, tiene la paciencia y la capacidad para adaptarse a todos los cambios que sufrieron por la pandemia. “No sumaron partidos internacionales, no pudieron viajar a muchas giras y tuvieron que cambiar mucho la locación de entrenamientos y adaptarse a eso es sumamente importante”, recordó y consideró que por eso “va a ser un juego olímpico diferente, esto las marcó y se verá en el campo de jugo”.

Consultada sobre las chances que tiene el equipo, respondió que le tiene mucha fe. “Más allá de su preparación, es un equipo que tiene mucho entusiasmo, muchas ganas de volver a poner a la Argentina en un podio y se les nota en la ilusión que tienen cuando van a entrenar, en lo que demuestran como grupo. Se nota que hay un lindo grupo, que hay buena química y que hay empatía entre ellas”, señaló. “Les tengo mucha fe a la chicas, que pueden acceder a un podio, totalmente. Si se animan y van para adelante y se sacan los nervios del primer partido y las más grandes toman las riendas del equipo, les puede ir bien”, agregó.

Por último, y respecto a si se ve trabajando en el hockey a la brevedad, dijo que no está proyectando mucho lo que hará, porque ya se encuentra en su séptimo mes de embarazo viviendo en Chile. “Es muy difícil proyectar hoy en día y más en la situación en la que estamos pasando con esta pandemia. Tampoco es tan fácil el tema de estar viajando. Siempre voy a querer estar ligada a la selección argentina de alguna u otra forma. Nunca me propusieron nada fijo, en particular, pero siempre estoy abierta a escuchar y ver en qué puedo ayudar”, cerró.