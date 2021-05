Como ya es costumbre, las redes sociales son la ventana a la casa de los famosos y gracias a ellas podemos ver parte de la vida de las celebridades. Tal fue el caso de Luciana Aymar quien hace unas horas compartió una foto con su hijo y le mostró a sus seguidores la tierna relación que tiene con él.

Hace unos días no más, la exjugadora de hockey dio la noticia de que iba a ser mamá por segunda vez, y que ya se encuentra en el 5to mes de embarazo, no obstante, esto no impide para nada que ella continúe disfrutando el día a día con su hijo Felix de tan solo un año y medio.

Con una foto de espaldas, Lucha demostró su unión con su hijo y se llenó de halagos y comentarios de sus seguidores en Instagram. En la imagen se la ve a la deportista junto al pequeño, de la mano y el detalle que llamó la atención fue la capa que tiene puesta el pequeño, dado que simula ser un “mini” jugador de fútbol con el número 10.

Luciana Aymar junto a su hijo Félix Foto: Instagram (Aymarlucha)

Por su parte, esta no es la primera vez que Aymar comparte en sus redes su relación con el pequeño sino que lo hace constantemente, y siempre le dedica tiernos mensajes, incluso hace unos días atrás escribió: “Félix es súper intenso, no para de correr por toda la casa . Todos los días tratamos de estar en su cuarto de juegos disfrutando de libros , juegos didácticos , globos , pelotas y todo lo que vamos encontrando ! Le encanta estar siempre en movimiento”.

Luciana Aymar junto a su hijo Félix en el festejo de su primer añito. Foto: Instagram (Aymarlucha)

Cada posteo que realiza, se convierte en viral debido al gran alcance de seguidores que tiene Luciana desde que pasó por el hockey argentino y fue la figura de cientos de torneos en “Las Leonas”.