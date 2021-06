El flamante gerente de fútbol de Newell’s, Lucas Bernardi, brindó su primera conferencia de prensa tras la asunción de su cargo. “Nuestros refuerzos están en el plantel, hay jugadores de gran valía”, manifestó.

El también ex capitán y ex técnico rojinegro advirtió que los resultados de su trabajo llevarán tiempo, pero que el objetivo es que “los jugadores del club brillen en el equipo y no que estén de paso”.

“Hay jugadores que estaban lesionados y no pudieron mostrar su nivel y otros que tampoco pudieron hacerlo por otras causas. Estoy muy contento con el inicio de la pretemporada, donde ya se nota algo distinto”, manifestó.

Aceptó que las condiciones económicas no son las mejores y por eso el margen de acción es escaso. “La pandemia fue muy compleja y nuestro margen de acción para los refuerzos es el día a día. Nunca vamos a rechazar la posibilidad de que un jugador vuelva”, apuntó.

“A los futbolistas hay que darle el contexto ideal. Los jugadores son nuestra imagen y si ellos no están bien para abajo todo es incómodo. Si no estamos sólidos no somos nada”, señaló.

Por último, y ante la consulta sobre si había hablado con los exdirectores técnicos rojinegros Gerardo Martino y Marcelo Bielsa, comentó que con el Tata tiene “contacto permanente”, pero no habló en esta ocasión.

“Con algunos tengo más relación que con otros. Necesitamos consultarles cuáles son sus observaciones a ellos, que son técnicos nuestros en la elite mundial: en el seleccionado argentino, en el fútbol inglés y francés, en la selección de México y en el fútbol de Estados Unidos”, cerró.