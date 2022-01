En el marco de una audiencia de más de 5 horas, Lorena Verdún (43) advirtió este sábado: “No me voy a olvidar de lo que le hicieron a mi nuera y a mi hijo”. En el marco de la acusación al hijo de un exjefe de “Los Monos”, su madre también quedó bajo prisión preventiva y denunció desde robos hasta golpizas por parte de la policía. El fiscal Matías Edery tomó las declaraciones como amenazas.

La mamá de Uriel Luciano Cantero (19) fue imputada junto a otras siete personas tras el secuestro de un arsenal con más de 20 armas en el barrio La Granada. En su casa hallaron más de un millón y medio de pesos en efectivo y una pistola Browning calibre 9 milímetros.

“Mi hijo nunca se negó a que lo detengan. Le pegaron y lo tuvieron con una remera en la cabeza, asfixiándolo”, aseveró Verdún sobre el arresto de “Lucho”. Luego advirtió: “Si hubiese estado en el allanamiento, yo no estaría acá porque me hubiese matado la policía. No hubiese permitido que le pegaran”.

La expareja de Claudio Ariel Cantero también criticó a Edery por la detención de su nuera Érica Bullón (21) junto a su nieto de un año y medio. En este sentido, le dijo al juez Alejandro Negroni: “Le puedo asegurar que eso no lo hace con otras familias”.

Denuncia de amenazas de Lorena Verdún a Matías Edery

“Eso no se hace, señor fiscal. No es amenaza ni nada. Se lo digo con todo respeto: usted se metió con criaturas inocentes”, afirmó la mujer de 43 años. Luego denunció que los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hacen “abuso de poder porque son alguien” y finalizó: “Yo no me voy a dejar llevar por delante”.

Edery es uno de los titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Más tarde, Edery solicitó la prisión preventiva efectiva de la ex del “Pájaro” y replicó: “Las manifestaciones de la señora Verdún, si bien ella dice que no son una amenaza, se le parecen bastante a una intimidación”.

Antes de esa observación, el representante del MPA señaló que el video de “Lucho” Cantero a los tiros en Navidad es evidencia de la “ostentación de armas” por parte de la familia ligada a “Los Monos” en el barrio La Granada. “Las palabras sobran respecto de una persona que tiene este poder de fuego y esta logística”, dijo sobre la madre del joven y su relación con el arsenal secuestrado el martes.

El origen del dinero y la pistola del “Pájaro” Cantero

Cuando hizo uso de la palabra, Verdún se quejó de la policía se llevó alhajas de oro y una importante suma de dinero en efectivo. “¿A qué fueron, a allanarme o a robarme lo que tenía en mi casa? Si ya nos tenían a nosotros”, comentó. Luego aseguró que podía justificar ingresos por 5 millones de pesos por la venta de una Toyota Hilux.

Respecto de la pistola hallada en su domicilio, la acusada admitió que perteneció al “Pájaro” Cantero. Al respecto, explicó: “La tengo como recuerdo porque era del padre de mis hijos. Está guardada hace varios años”. Sin embargo, no se acreditó que tenga habilitación legal para eso.

En la casa de "Lucho" Cantero secuestraron una veintena de pistolas y cientos de balas de diferente calibre. Foto: @radio2rosario

“Yo soy una mujer sola, no sé si la usaría. La tengo para una defensa. De la policía no espero nada”, agregó Verdún después.

Por su parte, Edery respondió que el secuestro del dinero en efectivo y otros objetos de valor se resolvió a partir de una consulta previa con sus pares del fuero federal. La madre de “Lucho” Cantero está procesada por lavado de activos y pesa sobre ella un embargo de casi 10 millones de pesos, pero a la hora del dictado de esa resolución no detectaron ningún bien sobre el cual efectuar la medida.