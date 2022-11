Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no estarían pasando un buen momento: una de sus mascotas los preocupa

La partida de Lionel Messi junto a su familia de Barcelona, ya quedó en el pasado, pero este viaje hizo que algunas cosas se modificaran en el día a día de los Messi. Entre ellos, la compañía de sus mascotas: solo se ve al pequeño Abú en el día a día de Antonela Roccuzzo, pero el gigante Hulk no aparece en las fotos familiares, ¿qué le pasa?

Semanas atrás, el periodista Pablo Giralt tuvo un extenso y emocionante mano a mano con Messi en su casa de París. El oriundo de Venado Tuerto mostró la importancia de esta entrevista para su carrera y llegó a llorar en cámara al agradecerle al capitán de la Selección Argentina por su tiempo y lo que representa en el mundo del fútbol.

La tierna imagen de Messi junto a Hulk, la foto con más reacciones en Twitter, años atrás.

Pero antes de esto, cuando Giralt llegó a la casa del líder de la Scaloneta fue recibido por Roccuzzo, que estaba con Abú, el pequeño caniche mimado de la familia y que ocupa la cama de Messi cuando él está concentrado. Al notar la ausencia del gran Dogo de Burdeos, el relator preguntó a donde estaba y la respuesta no fue la que esperabal.

“Entramos a la casa y estaba Antonela con el perro, pero no era el grandote de raza Dogo de Burdeos, sino otro que tienen en París”, contó Giralt y agregó: “Le pregunté por Hulk y me dijo: ‘Está en Barcelona, no está bien de salud’”.

Si bien desde la familia Messi nadie comentó que es lo que le está pasando a la mascota que llegó en 2016 como regalo de cumpleaños para el crack argentino por su cumpleaños 29; pero según informa Ámbito, están preocupados por como evolucione. Un tema más que preocupa al capitán de la Selección a días del inicio del Mundial de Qatar, competencia que llega con pálidas por lesiones o dolores de varios integrantes.

Cómo se llaman los perros de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La familia Messi tiene dos integrantes caninos: el gigante Hulk, que es un Dogo de Burdeos; y Abú, el tierno caniche que acompaña a Antonela Roccuzzo y a los pequeños en sus paseos por París.