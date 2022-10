Pablo Giralt lloró al entrevistar a Lionel Messi y el momento se volvió viral en Twitter

La figura de Lionel Messi genera locura, emoción y orgullo desde que comenzó a enamorarnos con su juego en el Barcelona y luego la Selección Argentina junto al PSG. Lo que el rosarino representa en la vida de los fanáticos del futbol se explica claramente en el llanto de Pablo Giralt, el relator de Venado Tuerto, que se quebró mientras entrevistaba al capitán de la Scaloneta.

Antes de que la entrevista de los santafesinos sea emitida por DIRECTVSports, el relator había compartido en sus redes una foto junto a la Pulga, que adelantaba un poco la emoción que se iba a ver en la nota: “Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar”, escribió sin vueltas el periodista.

Al mismo tiempo, remarcó que se siente “un privilegiado” por haber tenido esta charla íntima en la casa de los Messi. Una vez que la nota salió al aire, Giralt reiteró que se siente “agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños”; y resaltó la “calidez y sencillez” del crack rosarino: “Sos muy grande”.

Pablo Giralt somos todos: se quebró de la emoción por entrevistar a Lionel Messi

Un fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales, ya que el relator de Venado Tuerto reaccionó como muchos, para no decir todos, lo haríamos al estar sentados al lado de Messi a pocos días del arranque del Mundial de Qatar, el último para el crack y referente indiscutido de la Selección Nacional.

En la casa de los Messi, a 30 días de lo que va a ser el último mundial para el capitán de la Scaloneta, la entrevista se transformó en una charla plagada de emoción, que culminó con Giralt tomando aire para no quebrar, pero sin poder ocultar su emoción.

“Lo único que te deseo es que seas muy feliz”, comenzó diciendo el relator con la voz un poco tomada: el deseo de todos para el 10. “Que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo mereces”, insistió y la Pulga sonreía mientras agradecía tímidamente.

Y al confesarle frente a frente que siente “una profunda admiración” por el jugador del PSG, la voz se quebró y pidió unos segundos para intentar contener las lágrimas, no de tristeza, sino de alegría, por cumplir un gran sueño: estar con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

El momento estuvo plagado de emoción porque el relator, que siempre tiene que decir, esta vez no encontraba las palabras. Messi cortó el momento con risas y un “gracias; a lo que Giralt explicó por qué se quebró: “Soy un pibe de Venado Tuerto, que soñó toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera”.

“Te lo agradezco de todo corazón”, dijo sollozando y Messi respondió siendo Messi: “Muchas gracias, a mí me emociona poder llegar así a las personas. [...] Soy un agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera”.

Los inicio de Pablo Giralt: de Venado Tuerto a relatar los goles de la Selección Argentina

Si bien ahora la carrera de Giralt lo muestran como uno de los referentes del fútbol en la TV, fue un largo camino el que recorrió el santafesino para ganarse este espacio.

El relato lo acompañó desde chico en su Venado Tuerto natal, y por eso afirma que no es un futbolista frustrado, derivado a periodista: “Fue una cuestión vocacional. Siempre dicen que el periodista deportivo, el relator de fútbol, es como una especie de futbolista frustrado. No es mi caso. Desarrollé desde muy chico, jugando con figuritas y soldaditos, relatar partidos de fútbol”, contó en diálogo con Perfil.

“Mis compañeros jugaban al fútbol en el colegio y yo me subía a un árbol para relatar los partidos”, insistió el periodista deportivo, locutor y conductor, que se recibió en DeporTea, y se siguió capacitando al estudiar la Licenciatura en Periodismo Deportivo en UCES. Durante todo este tiempo, Giralt vivía entre sus afectos en Venado Tuerto y la profesión en Buenos Aires.

Sobre sus inicios en el relato detalló: “Armé mi primera transmisión de radio relatando básquet. Había un equipo, el Olimpia, que salió campeón. Arranqué debajo de un aro, con un grabadorcito que llevaba dentro de la mochila, con un cassette que había que dar vuelta en mitad de la tarea. De esas prácticas solitarias, pasé a armar mi propia transmisión de radio en una FM local. Compré el espacio, pichuleando el precio, armaba la técnica y salía a buscar avisos”.

Si bien confiesa que “el camino fue más largo de lo que esperaba”, se muestra sumamente agradecido por todo lo que vivió y satisfecho por esa vocación que persiguió hasta poder vivir de ella y charlar mano a mano con Lionel Messi en la antesala del Mundial de Qatar.

Relatar los partidos de la Selección Argentina era una deuda pendiente para el santafesino, por eso ahora asegura que su presente es el mejor de su carrera. Durante el 2020 comenzó a cubrir los partidos de la Selección para la TV Pública y así logró cumplir un sueño.

A la hora de describirse, Pablo lo hace diciendo que es “cumplidor, responsable, obsesivo con los horarios y no me gusta faltar al trabajo”; esta combinación, su entrega y ganas por vivir de esta vocación lo llevaron a poder transmitir con sus palabras grandes momentos deportivos que, al menos los argentinos, no vamos a olvidar.