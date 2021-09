En su primer día junto al plantel de la selección argentina como jugador de París Saint-Germain (PSG), Lionel Messi dejó en claro que su corazón sigue cerca de Antonela Roccuzzo. Tras su arribo a Venezuela, el futbolista compartió una foto muy romántica junto a su esposa.

El matrimonio posó sonriente durante una salida nocturna en la capital francesa. @leomessi | Instagram

Vestido con un traje azul, la “Pulga” y su pareja posaron con una hermosa postal nocturna de fondo. Atrás se puede ver la torre Eiffel iluminada, un paisaje al que planean habituarse luego de haberse decidido a dejar Barcelona después de más de una década.

La rosarina acompañó a su marido con ropa y accesorios negros en la velada que compartieron en la capital francesa. En 12 horas, la publicación en la cuenta de Instagram del futbolista superó la barrera de los 12 millones de likes.

Entre los miles de comentarios que recibió, Messi salió al cruce de una respuesta de Leandro Paredes. Con un par de emojis, su nuevo compañero en PSG se atribuyó el crédito de la foto, pero el protagonista puso en duda el origen del material.

Paredes se atribuyó la foto de Messi y su esposa, pero Leo lo puso en duda. Instagram

“No sé si fuiste vos éste, no estoy seguro”, replicó Leo sobre la imagen que compartió con sus fans. Mientras tanto, ambos se preparan para una triple fecha de eliminatorias del Mundial de Catar, aunque el ex Boca no está disponible para el primer partido por acumulación de amarillas.