El hijo de Neymar, Davi Lucca da Silva Santos, cumplió años, y el astro brasileño le armó una gran fiesta. A la misma fueron especialmente invitados Thiago y Mateo Messi, los dos chicos mayores de su nuevo compañero del PSG, Lionel Messi. También estuvo la nena más grande de Ángel Di María.

//Mirá también: Antes que papá: Mateo Messi debutó con la pelota en una plaza de París

Thiago Messi y el hijo de Neymar. (@neymarjr) @neymarjr | Instagram

Ney subió varias imágenes de la celebración a su cuenta de Instagram, y le dejó una frase al pequeño cumpleañero: “Dios te bendiga hijo mío, papi te quiere mucho ¡Felicidades!”, escribió.

Thiago y Mateo Messi festejaron el cumple del hijo de Neymar. (@neymarjr) @neymarjr | Instagram

En las fotos se ve la torta con el 10, por la cantidad de años que cumplió Davi, además de un toro mecánico con el que se divirtieron los chicos, disfraces, pinturas y ricos platos. Claro que la celebración fue en París, ciudad que comparten ahora Neymar y Messi.

El hijo de Neymar cumplió diez años. (@neymarjr) @neymarjr | Instagram

Cabe recordar que ambos mantienen una gran amistad que se remonta a la época en la que compartieron equipo en Barcelona, donde arribó el brasileño en 2013 tras brillar en el Santos. Alguna vez, Neymar contó cómo fue que se hicieron amigos.

//Mirá también: El susto de Ciro Messi cuando un perro se abalanzó sobre su mascota

“Messi me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo, entonces me dijo que juegue mi fútbol, que no me deje intimidar. A a partir de ahí me comencé a soltar, a ganar confianza, a relajarme y a encontrar la felicidad en el Barcelona”, manifestó Ney. Junto a Luis Suárez conformaron una delantera letal que le permitió al club catalán ganar la Champions League en 2015.

Ya en el plano personal, Neymar estuvo en Rosario en el casamiento de la Pulga con Antonela Roccuzzo y fue el primero en felicitar a Lio cuando terminó la final de la Copa América y Argentina salió campeón en Brasil. De hecho, después del festejo lo fue a saludar al vestuario.