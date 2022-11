“Le sacaron la vida como a un animal”, el crudo testimonio de la madre del adolescente asesinado en Rosario

El jueves por la noche asesinaron a balazos a dos adolescentes en Rosario. La madre de Valentín Solís, una de las víctimas, sin consuelo aseguró: “A mi hijo le sacaron la vida como a un animal”. Las víctimas fueron dos jóvenes de 14 y 16 años que estaban en las inmediaciones de bulevar Seguí y Rouillón, en barrio Triángulo.

“Ni a un animal le dieron tantos tiros como lo hicieron con él. Lo mataron si piedad, no lo dejaron vivir, no lo dejaron crecer. Él era un pibe bueno, iba a la escuela, venía a mi casa...”, fueron las palabras de la mamá de Valentín (14), en diálogo con LT8.

Al mismo tiempo, refutó las versiones que circularon que mencionaban un posible ajuste de cuentas: “Algunos medios dijeron que fue un ajuste de cuentas, por un tema de drogas. Pero eso es mentira. Mi hijo no estaba involucrado, no vendía. Val era un nene que iba a la escuela, las maestras puede decir de las notas que tenía. No le faltaba el respeto a nadie, ni los amigos, ni los vecinos, nadie puede decir nada de Valentín”.

“Él era un pibe sanito, jugaba a la pelota. Le había salido un tumor vascular en la pierna y estábamos yendo al Vilela y por eso había tenido que dejar de jugar. No estaba metido en nada y quiero que eso se borre, que no hablen más de mi hijo y que respeten nuestro dolor porque él no era ningún delincuente. No consumía nada y no estaba vinculado a nadie”, comentó la mujer entre lágrimas.

Cómo fue el asesinato de los adolescentes en Rosario

La mujer detalló que previo a la balacera, el menor estaba en la casa porque no tenía clases, “dejó la mochila en la planta baja, en la casa de mi hermana. Después fue a sentarse al lado de una reja y vinieron y le tiraron a matar”. Y agregó: “Me lo mataron como a un perro. Herido, Val alcanzó a gritarle a mi mamá ‘¡¡abuela, abuela, abuela!!’. Ahí lo llevaron al Carrasco y no salió más”.

“Estamos todos expuestos. Esto es un desastre”, manifestó asustada, con mucha razón; y agregó: “Hasta tememos por los que quedamos. Se escuchan balaceras permanentemente por el barrio”.