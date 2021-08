La presentación en la batalla con Evangelina Scalise no le permitió a Morena Greppi seguir en “La Voz Argentina”. Sin embargo, la rosarina se retiró del concurso “extremadamente feliz” y con el bonus de que Nicki Nicole se emocionó al escucharla en los ensayos del programa.

“Hace tanto que no escucho una canción con tanta personalidad. Cerré los ojos y me llevó”, expresó la trapera a la hora de elogiar la interpretación del dúo. Sobre la versión de “Algo contigo”, destacó que la personalidad de ambas jóvenes hizo que el tema “se sienta diferente”.

La artista trazó una diferencia particular respecto del clásico compuesto por Chico Novarro. A favor de las participantes del ciclo de Telefe, sostuvo: “La original no me hace llegar al punto de querer llorar y ellas lo lograron”.

Luego de recibir los consejos de su coach invitada y de Mau y Ricky, las cantantes se presentaron ante el jurado y los venezolanos decidieron quedarse con Evangelina. Luego del veredicto, Morena manifestó: “Disfruté cada segundo”.

Más allá de “un par de lloraditas en los ensayos”, la rosarina de 23 años que deslumbró en su audición a ciegas remarcó la decisión no significa un final. “Para mí fue una manera de darme cuenta que es lo que quiero. Aguante tirarse a experimentar cosas que nos dan miedito y aguante aprender a disfrutar sin esperar el resultado”.