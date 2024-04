La novia de Juan Pedro Aleart: “Todo el amor hace luz la oscuridad”

El desgarrador testimonio de Juan Pedro Aleart empezó a recorrer el mundo desde Rosario en un momento importante para su novia. Yoana Don se coronó Miss Universo Santa Fe este lunes y se refirió al impacto de la historia de abuso sexual infantil. “Todo el amor hace luz la oscuridad”, expresó tras haber ganado el certamen a nivel provincial.

La abogada y escribana de 31 años planteó el contraste entre la buena noticia del concurso y la exposición mediática del sufrimiento junto a su pareja desde que decidieron enfrentar el problema. No obstante, afirmó: “Iremos con todo, como en la vida misma, porque dejar de luchar nunca es una opción”.

El jueves pasado, “Juampe” denunció públicamente a su padre fallecido y a su tío Helvio Vila como abusadores sexuales en su familia. El relato en vivo generó conmoción en la ciudad y en cuestión de horas se convirtió en una noticia nacional.

¿Qué dijo Yoana Don sobre el abuso sexual que sufrió Juan Pedro Aleart?

Luego del testimonio televisivo, Yoana Don reveló que la relación con Juan Pedro Aleart le hizo la vida “más difícil, pero más linda, sentida y profunda”. La periodista confesó que estuvieron a punto de perder su vínculo porque les costaba “construir con tanto dolor”, pero nunca perdieron la confianza mutua.

“Cuando se despejan las ideas y me encuentro sola con mi alma, se me hace imposible no llorar”, manifestó la modelo. A la hora de reflexionar sobre la historia de “Juampe”, añadió: “Me enseñó a abrazar mucho, a contener, a acompañar, a amar, incluso cuando él mismo no lo tenía”.

La elección de Miss Universo Santa Fe no ocurrió en el momento más tranquilo de su vida, pero Yoana no se amilana. “Aunque me esté costando disfrutar del todo este pedacito hermoso de mi vida, soy más consciente que nunca que las plataformas nacionales e internacionales son un espacio gigante para generar un impacto social positivo”, enfatizó.

La periodista rosarina expresó su orgullo por el triunfo en la instancia provincial del certamen y confirmó que no pretende separar esto de la lucha que libra junto a su novio. En esa línea, afirmó: “El dolor nos interpela constantemente a ser la mejor versión de nosotros mismos. Sólo los valientes que se animan a atravesarlo son capaces de ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás a brillar”.

¿Quién es Yoana Don?

Yoana del Carmen Don nació el 30 de enero de 1991 en Selva. Cuando estaba por terminar la escuela secundaria en la provincia de Santiago del Estero, decidió mudarse a Rosario para estudiar abogacía. Tiempo después, fue por más y se recibió de escribana.

La periodista se coronó días después del impactante relato de su novio. Foto: @yoanadon

Aunque no planeaba hacer una carrera de modelo en paralelo con su formación académica, la pareja de Aleart aceptó la propuesta de una agencia de la ciudad santafesina y llegó muy lejos. En 2014 se coronó Miss Mundo Argentina, un premio que le permitió viajar a Londres para competir en la última instancia del certamen.

Como si esto fuera poco, la santiagueña se animó a cumplir otro objetivo pendiente y logró incursionar en el periodismo. Actualmente trabaja como movilera y cronista del Grupo América en Rosario.

“Mi objetivo en el universo es mucho más grande que mis deseos personales”, dijo Don este lunes tras haber sido elegida Miss Universo en Santa Fe. Luego anunció que “está preparada como nunca lo estuvo en la vida para lograr un impacto social positivo”.