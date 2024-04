El periodista Juan Pedro Aleart acusó a su padre y su tío por abuso sexual en Rosario

Durante las últimas semanas, el conductor del noticiero más visto de Rosario estuvo de vacaciones y su regreso destapó una historia desgarradora. Juan Pedro Aleart reveló este jueves una serie de denuncias contra su padre y su tío por abuso sexual en su familia, ya que tanto él como sus hermanos menores fueron víctimas de esas agresiones.

El periodista de Canal 3 confesó que llegó a perder el “sentido de la vida” a lo largo de una batalla legal y psicológica iniciada hace una década, cuando empezó a tomar distancia de su papá. “Había cosas que no me gustaban y me hacían daño”, recordó. El relato que vino a continuación en el inicio de “De 12 a 14″ fue conmovedor.

¿Qué le pasó al periodista Juan Pedro Aleart en Rosario?

Mientras Juan Pedro Aleart estaba de viaje, la fiscal Carla Cerliani pidió una audiencia imputativa por abuso sexual agravado. “Mi padre fue notificado hace tres semanas. Al no querer enfrentar la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida”, precisó el conductor.

Luego, el exmovilero le habló a su hermana menor Sofía: “La película de terror se terminó. El monstruo decidió irse para siempre, para no volver nunca más a lastimarte, a hacerte daño”. Sin embargo, dejó en claro que ambos siguen lidiando con las secuelas de lo que vivieron cuando eran niños.

Entre otras cuestiones del caso, el conductor sostuvo que su madre fue “víctima y cómplice” de lo que ocurría en su casa. Durante un relato que lo hizo quebrarse en más de una ocasión, añadió también fue agredido sexualmente por su tío Helvio Vila.

“Mi papá abusó de mi hermana delante mío cuando era chico”, recordó Aleart. La joven afrontó esta situación desde que tenía 3 años y el hombre ya había sido diagnosticado con HIV positivo. Si bien ella no se contagió, sufrió todo tipo de problemas de salud: ataques de pánico, caída de pelo y pérdida de peso corporal.

Por otra parte, “Juampe” denunció que su tío abusó sexualmente de él en el laboratorio del Sanatorio Británico. También apuntó contra Vila por haber agredido a su hermano Martín en el mismo sector del Sanatorio Americano.

“Mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente. Luché con y por ella todos estos años”, expresó el conductor de “De 12 a 14″. El primer paso judicial en ese camino fue una denuncia por violencia intrafamiliar contra su padre, que recibió una prohibición de acercamiento a su hija.

¿Quién es el Helvio Vila?

Helvio Vila es uno de los referentes del Centre Català de Rosario. Su pareja es la hermana del padre del periodista que destapó una historia de abusos aberrantes que aún enfrenta junto a unos pocos amigos, su psicoanalista y su novia Yoana Don.

Aleart denunció a su tío y la causa a cargo del fiscal Diego Meinero avanzó hasta llegar a un punto en el que no cabía una condena por la prescripción de los delitos contra la integridad sexual previos a 2015. “El Estado reconoce que todo esto pasó, pero no puede hacer nada”, se quejó el conductor.

A través de la pantalla de uno de los canales abiertos de Rosario, el periodista criticó la normativa vigente y descartó cualquier acuerdo o salida alternativa. En esa línea remató: “El juicio por la verdad es una mierda”.

Aleart suele trabajar en los estudios de Radio 2, además de su labor en la pantalla chica. Foto: @juanpedroaleart

“He tocado muchas puertas para cambiar esto, pedir ayuda y buscar un poco de paz”, manifestó el conductor televisivo. No obstante, remarcó: “La Justicia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos”.

Finalmente, Aleart le pidió a los integrantes de la Corte Suprema de la provicia que “estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos”. Según explicó al aire, existen otros 17 casos similares pendientes de resolución del máximo tribunal nacional.

Fuera de la batalla legal, el conductor de “De 12 a 14″ planteó que “el único camino para sanar es ponerle palabras” y se dirigió en particular a otros hombres que pasaron por lo mismo. “Aprendamos de las mujeres, que son valientes y denuncian. Los hombres también son abusados. Anímense”, concluyó.