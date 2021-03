El taxista que se bajó los pantalones y atinó a hacer lo mismo con el calzoncillo en el marco de una protesta pidió disculpas y se mostró dispuesto a aceptar la sanción correspondiente. Explicó que tuvo esa reacción porque creyó que la periodista que le pidió que corriera el auto le iba a pegar un cachetazo.

“Yo estaba parado sobre la vereda y los muchachos ahí, manifestándose, cuando esta señora vino gritando”, comenzó diciendo Gustavo Beatriz a Canal 3 sobre el arribo de la movilera de LT8 Georgina Belluati. “Le dije que se deje de joder y deje de romper... bueno, eso. Yo entiendo que está trabajando pero se me vino al humo con un celular, parecía un toro. Creí que venía a pegarme un cachetazo y, como soy incapaz de pegarle a la mujer, atiné a bajarme los pantalones”, se justificó.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía frente al Concejo Municipal, donde un grupo de taxistas se manifestaba en contra de la llegada de Uber a Rosario. Tras las notas periodísticas, la movilera pidió que le corran un taxi para poder sacar su vehículo, y el taxista respondió bajándose los pantalones y casi sacándose el calzoncillo.

Frente a esta actitud, la Municipalidad analiza dictaminarle la caducidad de la chapa. “No la conozco pero le pido disculpas, no acostumbro a tratar mal a las mujeres. Mi intención no era hacerle pasar un mal momento, increparla ni hacer la barbaridad que hice. Me porté mal. “Hoy estuvo mal mi señora, que se descompuso. Mi hija me regaña por lo que hice. Les pido disculpas a todos, a la ciudadanía, a las mujeres”, señaló.

Por último se dirigió al intendente Pablo Javkin: “Señor intendente, haga lo que tenga que hacer, es su trabajo. Si me tiene que sancionar voy a aceptar lo que digan porque el equivocado soy yo”. Al respecto, confirmó que este viernes deberá presentar su descargo.