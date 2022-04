Thiago, Mateo y Ciro Messi disfrutaron de un día de playa junto a su mamá, Antonela Roccuzzo, que no dejó pasar el momento para dedicarle un amoroso mensaje a su esposo, Lionel Messi.

La mujer del capitán de la Selección Argentina filmó a sus hijos corriendo una carrera sobre la arena, que terminó con lógicamente con los dos más grandes llegando antes a la meta.

Pero más allá del resultado, la rosarina le dedicó un posteo en inglés a Messi: “You were loved befeore you had arrived and every day that love just multiplies daddy M”. Traducido sería: “Fuiste amado antes de haber llegado y cada día ese amor solo se multiplica papi M”.

Previamente, y como ya es costumbre, Antonela compartió parte de su entrenamiento en las redes sociales. La rosarina eligió terminar la semana al ritmo de Karol G en el gimnasio.

Para finalizar el día, la morocha se juntó con Wanda Nara (esposa de Mauro Icardi), Jorgelina Cardoso (mujer de Ángel Di María) y las parejas de otros jugadores del PSG para disfrutar de París.