Un joven paraguayo que estaba de paseo por París vivió un momento que jamás olvidará: se cruzó con Antonela Roccuzzo y los tres hijo de Lionel Messi caminando por la calle. Si bien, la rosarina lo “retó” al verlo filmar a sus hijos, luego de hablar y que el joven se disculpara se sacaron una selfie que jamás olvidará.

Todo se dio el día sábado cuando Lionel Messi se preparaba para el partido consagratorio con el PSG, y Roccuzzo aprovechó el día para tomar aire con sus hijos. Nadie la había reconocido, hasta que se cruzó con Alexis, un joven paraguayo: “Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió, y ella me puso la mano en el teléfono”, contó a TN.

Antonela Roccuzzo fue sorprendida por un fan mientras caminaba por París con sus hijos. Foto: Alexis Gaona

Pero esto no fue por un mero capricho, sino porque la morocha quería seguir caminando sin problemas por París: “Me pidió que no grabara a los hijos, que por favor quería preservar eso para poder pasear tranquila”. Alexis no lo dudó y guardó enseguida el teléfono, respetando el pedido: “Le pedí disculpas de inmediato”, comentó.

Aunque su intercambio de palabras con la esposa de su ídolo no terminó ahí: “Ella me dijo ´si querés te podés sacar una foto conmigo´ y me regaló esa foto. Fue excelente”.

En cuanto a como la describiría a Roccuzzo, el joven fue claro: “Es re famosa, es una de las mujeres más famosas del mundo, y es sencilla, es simple. Estaba caminando por la calle como si fuera una más y nadie se había dado cuenta [...] ella me demostró que es buena onda”.