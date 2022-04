Después del fin de semana largo de Pascuas, Antonela Roccuzzo contó a sus seguidores de Instagram que volvió a entrenarse de la mano de Silvy Araujo. Luego de darse un gusto bien argentino, unas buenas medialunas para pasar el domingo en familia.

Con su ya típico look “total black”, la esposa de Lionel Messi arrancó la semana con un nuevo “reto” de la mano de la influencer colombiana, y lo mostró en sus redes sociales con un boomerang musicalizado con As it was de Harry Styles.

Después de arrancar con su rutina de entrenamiento, la morocha de Rosario le dedicó una dulce foto a Mateo Messi: “Mi mediano”, se lee en la foto que muestra a madre e hijo muy sonrientes en la cancha del París Saint-Germain (PSG) luego de la victoria del equipo de Lionel Messi por 2-1 ante Marsella.

Antonela Roccuzzo y Mateo Messi posaron muy sonrientes en la cancha del PSG. Foto: @AntonelaRoccuzzo

Roccuzzo comparte pequeños momentos de su intimidad con sus seguidores que celebran ver como crecen sus hijos y muestran distintos momentos de su día a día en París.

Con Mateo, además de compartir sonrisas en la cancha, comparten su pasión por Harry Potter o como mostró en varias oportunidades: el del medio la acompaña a jugar al tenis.