Juliana Díaz posó en microbikini celeste y encendió las redes con un vivo de Instagram

Contenta con su situación luego de la salida de Gran Hermano, Juliana Díaz invitó a sus seguidores a un vivo en Instagram con una impactante foto en microbikini que despertó suspiros entre sus fanáticos. La morocha oriunda de Venado Tuerto posó desde una hamaca paraguaya de un hotel de Buenos Aires, donde se encuentra por trabajo.

La “Tini de Gran Hermano” escogió broncear su cuerpo al calor del sol con una ínfima microbikini de color celeste con tiras y dos hebillas blancas como único accesorio en el cabello. En la imagen compartida en las stories de Instagram, la novia del “Pela” Maxi Giudici hizo una convocatoria para unirse a un vivo en el cual habló de su vida fuera de la casa de Gran Hermano y dio su opinión sobre algunos de los participantes que continúan en juego.

La ex "hermanita" se fotografió en un hotel de Buenos Aires Foto: @juuli.dc

Consultada sobre su novio Maxi, Juli expresó estar muy contenta por la forma en la que el “Pela” se desenvuelve en la casa. Además, sostuvo que la cercanía de Maxi con “La Tora” la pone feliz, porque significa que el cordobés tiene alguien de confianza ahí dentro y aclaró: “Yo no soy muy celosa; o sea, soy celosa pero con fundamento”.

¿Qué dijo Juliana de los participantes de Gran Hermano?

Además, se animó a hablar de algunos de sus ex compañeros, haciendo especial énfasis en Alfa, quien recientemente estuvo envuelto en algunas polémicas. Al respecto dijo: “Siento que decayó un poco la imagen. Siento que venía super bien y últimamente hasta los propios compañeros no lo están bancando, hasta Romi lo está matando”. Además sostuvo que el jugador “se va mucho de mambo con las cosas que dice, ayer por ejemplo ví que estaba hablando mal del primo. No es una persona de fiar”.

También habló de Thiago, el último participante eliminado del reality y sostuvo: “Thiago tiene 19 años y es más vivo que todos nosotros. Tiene una calle tremenda. Lo siento vivísimo y con mucho futuro. Más allá de que no ganó el premio ya le cambió la vida”.

Feliz con los proyectos laborales que le surgieron luego de Gran Hermano, la ex “hermanita” contó que no tiene deseos de volver a la casa y se mostró optimista con respecto al desempeño de Maxi. No obstante aclaró: “es pronto para saber quién gana”.