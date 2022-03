El diputado provincial Maximiliano Pullaro fue citado este miércoles como testigo en el juicio a Esteban Alvarado. En la reanudación del debate en Rosario, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe dijo que el presunto narcotraficante había “perforado algunos estamentos del Estado” con su organización criminal.

La audiencia en el Centro de Justicia Penal cobra relevancia a partir de la reciente presentación del testimonio de Carlos Argüelles. El mecánico que trabajó para el principal imputado en la causa grabó su declaración meses antes de ser asesinado. Entre otros hechos relatados, comentó que el ex ladrón de autos pretendía secuestrar al hijo del actual dirigente de Juntos por el Cambio.

Pullaro comparece en el juicio a partir de su rol como ministro de Seguridad de Santa Fe en los meses previos a la captura de Alvarado. Desde ese puesto estuvo a cargo de preparar el equipo policial que detuvo al supuesto capo narco a principios de 2019 en un camping de Embalse Río Tercero.

Antes de presentarse ante el tribunal, el diputado provincial aseguró que la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery fue un “golpe a la criminalidad organizada”. En este sentido, aseguró que los rivales de “Los Monos” en Rosario “pretendían dominar el negocio del narcotráfico”.

“Es muy importante mostrar de qué manra se desarticuló. Era una banda muy compleja. No estábamos acostumbrados”, enfatizó Pullaro en un reportaje con Canal 3. En este sentido, apuntó que la organización no sólo tenía “niveles de violencia muy altos” sino que se destacaba por su “estructura y logísitca”, al punto de que “había causas que no avanzaban en la Justicia” y eso la favorecía.

Alvarado fue capturado en febrero de 2019 durante un operativo en Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba.

La pesquisa partió del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, secuestrado a fines de 2018. El plan para el arresto en Córdoba se concretó a pesar de las profusas conexiones del prófugo con jefes de las fuerzas provinciales e incluso el mismo equipo judicial que lo buscaba.

Frente a la declaración de Argüelles sobre el supuesto plan de Alvarado, el comité provincial de la Unión Cívica Radical UCR) emitió un comunicado en el que se solidarizó con Pullaro y su familia. De esta forma, el partido respaldó a su presidente de bloque en la Cámara baja en vísperas de la declaración en el juicio.