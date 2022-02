En el marco del juicio al presunto líder de una banda narcocriminal, Esteban Lindor Alvarado, la Fiscalía difundió la versión de Carlos Argüelles, antiguo ladero de Alvarado, y luego testigo asesinado. En su testimonio, aseguró que el presunto narco tenía un listado con 40 personas a las que buscaba matar, y que se jactaba de haber mandado a ejecutar a más de 100.

Una de las declaraciones fue reproducida en la audiencia de este jueves mediante un video, ya que el testigo declaró en 2020 como “arrepentido” y en septiembre del año pasado fue asesinado. Argüelles había formado parte de la banda y fue condenado a tres años tras un juicio abreviado en 2020.

El mecánico también declaró que a Luis Medina y (su novia) Justina Pérez Castelli (asesinado a fines de 2013) los mandó a matar Alvarado porque supuestamente Medina había “amenazado a su familia” para cobrarle una deuda, luego de que “El Esteban” cayera preso por robo de autos, a mediados de 2012, hecho por el que fue condenado en 2015 en la provincia de Buenos Aires.

En el testimonio de Argüelles reproducido esta jornada, el mecánico asesinado a tiros en su taller en septiembre pasado luego de convertirse en “imputado colaborador”, dijo que Alvarado “en 2012 se jactaba de haber matado a más de 100 personas en esta guerra narco”.

También aportó entonces una lista con 40 nombres que, según declaró, Alvarado quería matar. En la nómina hay personas asesinadas y desaparecidas, precisaron fuentes judiciales. Entre ellas, Arguelles mencionó a dos hijos de una mujer condenada por narcomenudeo, Olga “Tata” Medina, que fueron asesinados, además de aportar el nombre del diputado provincial Carlos Del Frade, que hace unos años reveló que le habían avisado del presunto plan de Alvarado.

El testimonio del mecánico también apuntó que el principal acusado del juicio que se inició el lunes planificó secuestrar a un hijo del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y matar al jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte.

Arguelles también endilgó en su declaración a su antiguo jefe el asesinato del prestamista informal Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre de 2018, y cuya investigación derivó en el juicio que se está llevando adelante. “Ha matado a tanta gente que no me sorprende que me diga que va a morir tal persona. Él no mata porque si ve sangre se desmaya, por eso manda a matar”, sostuvo el mecánico.