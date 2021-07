De no mediar imprevistos, a Ivana Icardi le quedan cuatro semanas de embarazo. Además de precisar la fecha tentativa de parto de su hija, este domingo confirmó que se vacunó contra el coronavirus y reveló otros detalles respecto de los cambios en su cuerpo.

En primer lugar, la influencer comentó que espera el nacimiento de Giorgia para el lunes 2 de agosto. “Lo único que ha cambiado en mi vida es que no me entra mi ropa”, comentó a la hora de destacar lo “bonito” que fue el proceso de gestación junto a su pareja Hugo Sierra.

La rosarina tiene 25 años y será mamá por primera vez junto al exbasquetbolista uruguayo. @ivannaicardi | Instagram

Por otro lado, la rosarina explicó que recibió la vacuna de Pfizer y no sufrió mayores complicaciones. A la hora de referirse a los efectos, sólo mencionó que tuvo “dolor en el brazo durante un día y medio” y lo comparó con la lesión que se produce al golpearse “con la punta de un mueble”, pero “sin el moretón”.

La influencer de 25 años subió 8 kilos durante el embarazo y eso le generó algunos dolores de cabeza en relación al vestuario. “Echo mucho de menos ponerme mis jeans, faldas y todo lo que no me puedo comprar. A veces me he sentido una zaparrastrosa sin ponerme lo que me gusta”, recordó.

A partir de las preguntas de sus seguidores en historias de Instagram, Icardi también contó que el último mes y medio le empezó a pesar el cuerpo y sólo le quedaron “ganas de dormir”. A esto añadió que ya va “más lento que una anciana” y argumentó: “Siento un dolor fuerte en las partes bajas si camino”.