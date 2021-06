Ivana Icardi reapareció públicamente en una jugada sesión de fotos en la que mostró las últimas semanas de su embarazo, con poca ropa y mucha producción.

En su cuenta de Instagram, la hermana de Mauro Icardi subió una imagen en la que se la ve con poca ropa y una pose muy sensual. “Hoy empiezo a mostrarles la magia que inmortalizó esta etapa tan bonita de mi vida”, escribió.

“Aquí va la primera foto con Giorgia asomándose por mi pancita”, agregó la influencer, que está a pocos días de dar a luz a su hija Giorgia Sierra Icardi. La imagen derritió de amor a sus seguidores, que rápidamente destacaron su belleza.

La mediática también subió otra foto entre sus historias, en la cual se la ve con una larga cola dorada que le cobre todas las piernas.

“Estos meses de embarazo con todas las nuevas emociones que he sentido se van a quedar conmigo para toda la vida. Cuando hablan de lo mágico que es no se equivocan, pero no lo sientes realmente hasta que lo vives!”, había escrito en otro posteo.