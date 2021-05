A través de las redes sociales, Ivana Icardi suele compartir distintas fotos de su embarazo, este jueves fue uno de sus días en los que no solo subió un nuevo posteo sino también se enterneció con un mensaje motivador para todas las madres. “Cuando hablan de lo mágico que es no se equivocan”, detalló la modelo.

Con una foto vista desde arriba, Ivana mostró su panza junto a una ecografía donde se deja ver a su pequeña Giorgia Sierra Icardi que no para de crecer. La imagen enterneció las redes dado que no solo se ve la imagen de la beba aun en el vientre sino también se ve en el fondo de la imagen, ropita para bebé y accesorios.

Además, el posteo no tuvo gran repercusión por la foto en sí, sino también por el mensaje que la modelo decidió compartir, en referencia a lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida.

Ivana Icardi compartió una foto de su pancita y enterneció las redes con una dulce ecografía Foto: Instagram (Ivana Icardi)

“Estos meses de embarazo con todas las nuevas emociones que he sentido se van a quedar conmigo para toda la vida. Cuando hablan de lo mágico que es no se equivocan, pero no lo sientes realmente hasta que lo vives!”, relató en su posteo.

En la oportunidad, Ivana también mencionó que está muy contenta por haber visto a la pequeña a través de la ecografía y por poder escucharle los latidos. “Ahora estamos deseando que salga” finalizó.