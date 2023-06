Internas caliente: Carolina Losada volvió a cuestionar a Maximiliano Pullaro y remarcó que tienen una disputa “moral y ética”

Las internas dentro de Juntos por el Cambio no solo se ven en las fórmulas nacionales, en Santa Fe también se desconocen Carolina Losada y Maximiliano Pullaro. “La disputa con Pullaro es moral y ética”, arremetió la precandidata a Gobernadora por Unidos para Cambiar Santa Fe.

Losada sostuvo que si Pullaro se queda con la interna no lo va a acompañar: “No voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau”, remarcó la precandidata en diálogo con La Nación.

Carolina Losada y Maximiliano Pullaro se anotaron para competir en las PASO 2023 de Santa Fe. Foto: @maxipullaro

En la misma línea insistió: “No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125″.

“¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera”, sostuvo y agregó que si ella es quien se queda con la interna, “sus votantes me van a acompañar”. Además, sentenció: “Pullaro es más de lo mismo, lo que viene siendo. El que no quiso, no supo y no pudo”.

Al mismo tiempo, agregó: “La disputa con Pullaro es moral y ética. Tiene que ver con lo que pensamos respecto de cómo se maneja la policía. Yo creo que la policía no tiene que ser corrompida por el poder de turno y él tiene demasiado que explicar respecto del trato que tuvo con la policía cuando fue ministro de Seguridad”.

Y al ser consultada sobre si “cree que encubrió a policías vinculados con el narcotráfico”, disparó: “Eso lo tiene que explicar él. Sí sé que hay una persona de confianza de él (Alejandro Druetta), que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos”.

Carolina Losada, cuestionada sobre su experiencia en la gestión: ¿qué respondió?

La candidatura de Losada fue cuestionada por propios y ajenos, en la misma entrevista se le preguntó por los dichos de otra precandidata a la gobernación, Mónica Fein, quien sostuvo que la periodista no tiene experiencia en gestión; y los dichos de Elisa Carrió tanto sobre su compañero de fórmula, como de su conocimiento sobre la provincia.

“Me encanta cuando me dicen eso. Evidentemente, no tienen nada que decir que mí, porque fíjate los genios de la gestión dónde nos dejaron ahora. Perotti tenía un montón de experiencia, había sido intendente, senador y diputado; era un experto en gestión y fue el peor gobernador de la historia de la provincia. Si tengo que mandar la nave espacial a Marte, no tengo que saber todas las cuestiones técnicas de cómo se hace. Tengo que tener el equipo necesario y saber el rumbo y dar la orden precisa a la persona indicada”, comenzó su respuesta.

La senadora nacional Carolina Losada se anotó como precandidata a gobernadora de Santa Fe con Federico Angelini como compañero de fórmula. Foto: Prensa Federico Angelini

Y agregó: “No voy a saber más de educación que el ministro de Educación o de seguridad que el de Seguridad. Pero tengo que tener el liderazgo necesario para llevar a los equipos técnicos que tenemos al lugar donde los quiero llevar. Los anteriores no ha tenido claro el rumbo ni la decisión política”.

Además, sobre el cuestionamiento de Carrió sobre la elección de Federico Angelini como vice, ya que sostiene que es “un puntero”, respondió: “Eso no es así. El que tenga pruebas para decir eso, que haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a tapar a nadie. Lo primero que le dije a todo mi equipo: no se manden nada porque no voy a cubrir nada. Yo quiero un gobierno transparente. O somos el cambio o somos más de lo mismo”.

Cuándo son las elecciones en Santa Fe

Las elecciones provinciales primarias serán el 16 de julio (PASO), mientras que las generales se realizarán el domingo 10 de septiembre. En la votación provincial se elegirán:

Gobernador y vicegobernador para el período 2023-2027.

50 diputados provinciales que tendrán cuatro años de mandato, entre 2023 y 2027.

19 senadores provinciales también para el período 2023-2027.

Intendentes en 46 ciudades, cuyos mandatos durarán cuatro años. Otras 14 ciudades de la provincia eligen sus intendentes en los años de los comicios intermedios.

Concejos municipales en las 60 ciudades de la provincia. Se renuevan por mitades cada dos años.

Comisiones comunales en 305 pueblos de la provincia de Santa Fe.