Elisa Carrió sembró la duda sobre un accidente en Santa Fe: “Mátenme a mí sola”

Luego del cierre de listas de las elecciones 2023 a nivel nacional, Elisa Carrió reveló este domingo que sufrió un accidente sospechoso en Santa Fe. “No quiero que mueran mis custodios, mátenme a mí sola”, expresó ante la posibilidad de que alguien haya provocado la falla mecánica del auto en el que viajó a la provincia.

“Lilita” recordó que estuvo en la ciudad capital hace dos semanas y tuvo un problema grave. Cuando estaban por entrar, “estallaron las dos gomas” del vehículo blindado que suele utilizar.

“Menos mal que me cambié de auto”, comentó la diputada nacional. A la hora de repasar la secuencia, precisó que ella iba a bordo de otro vehículo en el que suelen seguirla sus custodios.

Carrió afirmó que el “auto uno” tuvo un problema mecánico cuando estaban entrando a la ciudad, pero nadie resultó herido. Luego del episodio, dio aviso a un fiscal federal de la capital provincial y deslizó que “hay muchas pruebas en reserva” para determinar si se trató de un atentado fallido.

Carrió estuvo en Azul junto a Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Instagram

En una entrevista en La Nación Más, la legisladora de Juntos por el Cambio enfatizó que no tiene miedo después del accidente. “A esta altura no importa perder la vida porque se lo debo al pueblo de Santa Fe, pero me preocuparon mis custodios”, apuntó.

¿Qué pasó después del accidente de Elisa Carrió en Santa Fe?

La visita de Elisa Carrió a la capital provincial continuó tal como estaba previsto, pero la diputada nacional sostuvo que el accidente previo no pasó de largo en el radar de la Justicia. “Lilita” señaló que el Ministerio Público Fiscal (MPF) empezó a investigar el caso para evaluar si alguien cometió un delito como causa del episodio.

La líder de la Coalición Cívica confirmó que el Gobierno le asignó nuevos autos para mantener la custodia que posee. Segundos más tarde, sentenció: “Prefiero morir por la Argentina a vivir como un cobarde”.