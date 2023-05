Una caricatura y un papelón: Carolina Losada y Aníbal Fernández volvieron a cruzarse

Rumbo a su campaña de precandidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada volvió a quejarse este martes de los “papelones de Aníbal Fernández. Previamente, el ministro de Seguridad de la Nación la describió como una “caricatura módica” a la hora de cuestionar su análisis sobre la tarea de Gendarmería en Rosario.

La noche anterior, la senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) afirmó que los agentes de la fuerza federal “hacen dedo” en la ciudad. El ex jefe de Gabinete respondió que eso es “falso” y descalificó a la periodista.

El dirigente peronista no dejó pasar las declaraciones de la legisladora en televisión. Foto: @fernandezanibal

Fernández salió con los tapones de punta para desmentir lo que dijo Losada en una entrevista televisiva. “Es conocida su carencia de formación y la facilidad para mentir”, comentó.

El exintendente de Quilmes sostuvo que la rosarina intentó “agraviar a una fuerza federal para sacar una eventual ventaja” política. La respuesta de la referente de Juntos por el Cambio llegó al día siguiente por la misma vía.

La periodista volvió a quejarse de los "papelones" del ministro. Foto: @carolinalosada

Losada se pronunció en un sentido contrario a la lectura de Fernández y replicó que defiende el trabajo de Gendarmería Nacional. “El problema es que sus desaciertos los pagamos con nuestras vidas”, añadió sobre la política del Ministerio de Seguridad.

La precandidata a gobernadora de Unidos para Cambiar Santa Fe sostuvo que es el Gobierno el que “agravia” a las fuerzas federales. En este sentido, subrayó que “no las dirige estratégicamente contra la narcocriminalidad, no las equipa y no les da logística” en Rosario.

Carolina Losada dijo que los policías de Rosario “están regalados”

A la hora de analizar la crisis de seguridad en Rosario, Carolina Losada afirmó que a los gendarmes “no les dan móviles, entonces van a dedo” a prestar servicio en la ciudad. “Le piden a la gente que los lleven”, aseveró.

Por otra parte, la senadora nacional advirtió que los policías provinciales “están regalados” cuando van a trabajar. A la hora de explicarlo, apuntó: “Adentro de las comisarías, a lo mejor hay dos efectivos que no llevan el auto porque tienen miedo de que se los roben o les roben las cubiertas”.

La periodista sostuvo que muchos integrantes de las fuerzas provinciales “no saben tirar” ni lo entrenan y por eso “no hay enfrentamientos con el narcotráfico”. En un reportaje en A24, afirmó que estos problemas se deben a que “no tienen ningún respaldo de la política” para cumplir su deber.