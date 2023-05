Carolina Losada: “seremos la peor pesadilla de los narcotraficantes”

La precandidata a gobernadora, Carolina Losada, visitó Rafaela junto a su flamante compañero de fórmula, Federico Angelini (actualmente, presidente de PRO a nivel nacional). A una semana del cierre de listas, comenzó a dar algunas características de lo que sería su eventual gobierno a partir del 10 de diciembre: criticó con dureza al actual mandatario, el rafaelino Omar Perotti, indicó que piensa “liderar a un grupo de expertos” al momento de formar su gabinete y dio a entender que Maximiliano Pullaro, su rival en la interna, no formaría parte del mismo... ¿por sus vínculos con el gabinete?

Estuvieron acompañados por Leonardo Viotti, que será el precandidato a intendente que acompañará esta fórmula. Aún no se sabe si Pullaro tendrá candidato en Rafaela. ¿Será Hugo Menossi? Viotti convocó a un grupo de dirigentes, no solo de Rafaela sino del departamento Castellanos, para mantener un encuentro con la periodista y el actual diputado nacional: Sunchales, María Juana, Susana, Presidente Roca, entre otros.

Con respecto a si la experiencia de dos años como senadora nacional alcanza para ser gobernadora, respondió: “tengo la decisión. No tiene que ver con la experiencia en gestión. Si fuera por eso, deberíamos decir que Perotti es un buen gobernador y es el peor de los últimos tiempos. Mirá dónde nos dejaron los que tenían experiencia: nos dejaron peor que nunca. Creo que es un tema de liderazgo, de decisión política y de transparencia. Hoy la crisis que hay no tienen que ver con que sepan los políticos, sino con que no representan al pueblo. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero hablar de forma directa con la gente. Un gobernador tiene que liderar: no voy a saber más de salud o de educación. Yo lo que voy a tener que hacer es liderarlos, con mucha vocación, decisión política y sentido común”. Angelini, por su parte, dijo “desde la política nos sentimos muy identificados con el liderazgo de Carolina”.

Angelini descartó dudas en la candidatura de Losada: “estábamos trabajando todos, en conjunto. Por eso, casi no hubo distancia entre su anuncio y el mío. Por su parte, la senadora nacional indicó que “todos” los precandidatos a presidente la llamaron para compartir la fórmula. Pero “siempre quise ser candidata a gobernadora. Siento que la provincia me necesita, porque necesita gente diferente”.

“Me parece que hoy es momento de tener gente que venga a sanear la política. Estamos hartos de la mentira”, dijo.

Seguridad, el punto clave: también para la interna

En cuanto a la seguridad, remarcó que “si no tenés vida, no tenés nada”. “Todos sabemos qué tenemos que hacer en Santa Fe para que las cosas cambien. La cosa es quién se anima y quien puede hacerlo, porque si tenés compromisos con los narcotraficantes, no podés. Lo que puedo asegurar es que en nuestro gobierno no habrá nadie que tenga un compromiso con la trama narco-criminal. Todos sabemos quién es quién. y el pasado de todo el mundo”, dijo.

“Pullaro ahora nos viene a hablar de seguridad. Pero Perotti, cuando asumió, nos había prometido ‘paz y orden’. Eso quería decir que no había ninguna de las dos cosas con Pullaro. La inseguridad que vivimos hoy, no tiene antecedentes. Pero viene desde antes”, completó.

¿Cuál sería el plan? le preguntaron. “En primer lugar, invertir. Hubo emergencias votadas y presupuestos que no se gastaron, teniendo patrulleros sin cubiertas, naftas, falta de móviles, de armas, de chalecos, de entrenamiento. La policía tiene que estar empoderada, con mejor sueldo y con entrenamiento permanente. Tiene que haber mucha tecnología aplicada e inteligencia criminal, en los lugares en donde el narcotráfico ha penetrado”, agregó.

“Si alguna vez queremos sacar una ley, que va a ser lo mejor para todos los santafesinos, y la mezquindad de la política no lo permite, vamos a exponer lo que está sucediendo y contarle a la gente. Y ellos serán lo que la gente defina. Yo quiero gobernar con la gente, no solamente para la gente. Todos tenemos que ser partícipe”, comentó.

Achique del gabinete, ¿y sin Pullaro?

Consultada sobre su primera medida, dijo que pasarían de los actuales 13 a 8 ministerios. “Esto no significa echar a nadie”, se atajó, sino “reducir el gasto político”.

Sobre si “No tenemos el gabinete formado del todo, sí tenemos los equipos para cada una de las carteras. El que formemos va a ser no solo con los que más sepan, sino además, sentido común y transparencias. Me parece importante esto. No voy a aceptar ningún integrante de mi gobierno que tenga o haya tenido relación con la trama narcocriminal. Vamos a ser la pesadilla de los narcotraficantes. No voy a combatir el narcotráfico con nadie que haya formado parte, ni cerca de ninguna banda criminal o haber sido amiguito de nadie”.

Si bien no lo nombró nunca, el dardo envenenado pareció estar disparado a Pullaro, que había sido nombrado en la pregunta, sobre si formaría parte de su gabinete.

El domicilio de Losada: “la constitución me avala”.

Cuando le consultaron sobre la polémica por su domicilio, Losada comentó: “La Constitución me avala. Como senadora nacional, mi trabajo está dividido en dos: uno, en el Senado y otro en la provincia. En campaña dije que iba a volver todo el tiempo y volví a todos los lugares. Nunca me escondí. Creo que los lugares de cambio real de las cosas son los lugares ejecutivos y por eso decidí ser gobernadora”.