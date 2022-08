Luego del homicidio registrado en el barrio Luis Agote, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este lunes que el autor de los disparos seguirá en libertad. La fiscal Gisela Paolicelli concluyó que el vecino actuó en legítima defensa ante la amenaza de un delincuente que había trepado por la madrugada al techo de una casa lindera.

El supuesto ladrón falleció alrededor de las 6.30 en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) sin ser identificado. Una hora antes lo encontraron herido frente al McDonald’s de Santa Fe y Vera Mujica, a una cuadra de la vivienda donde se planteó la hipótesis de un enfrentamiento entre dos personas armadas.

La policía recibió múltiples llamadas para denunciar el intento de robo desde las 5.20 de la mañana. Cuando llegaron, Juan Manuel M. entregó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y dijo que disparó cuando “vio algo plateado” en la mano del sujeto parado en un tapial.

De acuerdo a este testimonio, el hombre de 37 años se despertó de noche por los ruidos y salió al balcón armado. Uno de los balazos dio en una pared y la persona herida salió corriendo.

Durante el operativo policial, las autoridades secuestraron un revólver calibre 22 plateado que coincide con el relato del vecino demorado. A partir de la evidencia hallada, la fiscal Paolicelli enfatizó que no hay “ninguna fisura” en la declaración sobre una acción para “repeler una agresión que se presume” y destacó que su respuesta fue “proporcional al medio empleado” por la víctima fatal.

Huellas de sangre y un supuesto intento de robo fatal

En cuanto al encuadre legal por el que no se considera punible al dueño de la pistola, la funcionaria recordó que “no hace falta que dispare” el atacante. No obstante, aclaró que Juan Manuel M. sigue involucrado en la investigación sobre el homicidio.

A la hora de reconstruir el camino de la persona fallecida, Paolicelli apuntó que bajó por un poste de luz que quedó manchado de sangre. También quedaron huellas en la vereda del recorrido que hizo hasta que cayó herida en el McDonald’s vecino a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La representante del MPA precisó que la pareja del vecino armado fue una de las primeras que se comunicó con el 911. En la grabación pudieron escuchar los gritos del hombre cuando pedía que llamaran a policía ante el intento de robo. Además informó que es legítimo usuario del arma de fuego secuestrada.