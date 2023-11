Harán pruebas gratuitas de detección de VIH en distintos centros de salud de Rosario

La Municipalidad de Rosario, por medio de la Secretaría de Salud Pública, anunció que se realizará una nueva campaña de detección de VIH/SIDA por medio de pruebas gratuitas, para conmemorar el Día Mundial de la Acción ante el VIH/SIDA el próximo 1 de diciembre y concientizar sobre la afección que padecen miles de personas alrededor del globo.

Los exámenes, que se realizan por medio del método de detección rápido, requieren un mínimo de sangre y se pueden realizar sin ningún tipo de preparación física previa. No obstante, se recomienda estar bien hidratado y haber consumido alimentos.

¿Dónde me puedo hacer el examen de detección de vih en rosario?

Los análisis gratuitos se realizarán en los siguientes espacios:

Hospital Roque Sáenz Peña (Laprida 5381) de 14 a 16

28 de noviembre

5 de diciembre

CEMAR (San Luis 2020) de 9:30 a 12;30

29 de noviembre

30 de noviembre

Hospital Alberdi (Puccio 575) de 12 a 16 consultorio 17

29 de noviembre

4 de diciembre

Hospital Carrasco (bulevar Avellaneda 1402) de 12 a 15 consultorio 4

29 de noviembre

30 de noviembre

Centro de Salud Las Flores (Flor de Nácar 6983) de 9 a 12

30 de noviembre

Centro de Salud Pocho Lepratti (Khantuta 1832) de 8 a 16

5 de diciembre

Centro de Salud Juana Azurduy (Fraga 1087 bis) de 9 a 12

6 de diciembre

Centro de Salud Alicia Moreau de Justo (Candia 3040) de 9 a 12

7 de diciembre

Centro de Salud Barrio Plata (Lamadrid 3307) de 9 a 12

13 de diciembre

Centro de Salud Vecinal San Martín (Piedras 1469) de 8 a 10

14 de diciembre

Más allá de las pruebas que se realizan por estos días, al Secretaría de Salud Pública recuerda a toda persona que tenga algún tipo de dudas, que durante todo el año, puede concurrir a los efectores de salud municipales para una prueba voluntaria y consejería de VIH, sífilis y hepatitis virales, o asesorarse llamando al 3416352152.

¿Qué es el vih y cuál es la diferencia con el sida?

Según la Fundación Huésped, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en inglés) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

No toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo. El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.