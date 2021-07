Vecinos de la localidad de Villa Amelia, ubicada a 25 kilómetros de Rosario, se manifestaron estos últimos días por el insólito hecho que está cometiendo una empresa de fumigación. Se trata de un camión que fumiga los campos cercanos a la Escuela N° 126 Miguel de Azcuénaga del paraje El Caramelo, y que al parecer, lo habría hecho en horario escolar donde los niños no solo estaban en clases sino también con las ventanas abiertas por protocolos del Covid-19.

//Mirá también: Rosario superó los 500 mil vacunados contra el coronavirus

Sobre lo sucedido, los vecinos dialogaron con La Capital, y aseguraron que “Además los padres y madres ya estaban en la puerta a la espera del horario de salida”, señalaron al sostener que tienen imágenes que comprueban sus dichos.

“Es indignante que estemos viviendo esta situación, en donde como sociedad se está haciendo un esfuerzo por cuidar la salud y cumpliendo las restricciones con muchas dificultades. En cambio, las autoridades comunales y provinciales siguen avalando estas prácticas que nos envenenan”.

//Mirá también: La UNR busca volver a las clases presenciales al finalizar las vacaciones de invierno

El hecho ocurrió en junio, y desde entonces los vecinos realizan diferentes quejas ante la Municipalidad pero no han obtenido respuestas. “No podemos naturalizar que, al retirar a nuestros niños, nos encontremos con esta situación. Quiénes garantizan que los productos químicos que están suspendidos en el aire no afectaron a los alumnos que estuvieron en la escuelas. Las ventanas de las aulas deben estar abiertas por protocolo con el agravante que esto implica, ya que las derivas de los agrotóxicos están estudiadas y clasificadas en derivas primarias, secundarias y terciarias”.

En su reclamo, también argumentaron que a la hora de realizar las fumigaciones, las empresas deben contaron con las autoridades para que supervisen el echo. “No se entiende cómo permiten una fumigación en horario escolar, a escasa distancia y en un día de viento. Una vez más las autoridades que deben velar por la salud de las personas no lo hicieron”, finalizaron.