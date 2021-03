La edición 63° de los Premios Grammy se celebró este domingo en Los Ángeles, California, en una gala atípica donde no todos los músicos pudieron asistir y que se dividió en dos partes: durante la noche se transmitió el clásico evento con los anuncios de premios más populares, mientras que previamente se entregaron otra serie de premios donde Fito Páez fue galardonado.

El rosarino ganó en la categoría Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su trabajo “La conquista del espacio”.

Mientras se hizo el anunció, Páez estaba saliendo en vivo por streaming en la pantalla del escenario, donde se lo vio feliz junto a su familia y dijo algunas palabras en inglés: “¡No lo puedo creer! Gracias a la Academia, a mi equipo de trabajo, a mi familia. Es un momento increíble para mí. Estoy tan nervioso... Bueno, no sé qué decir. Los queremos, los queremos”.

En esta categoría, competía con los nominados Bajofondo (Aura), Cami (Monstruo), Lido Pimienta (Miss Colombia) y Cultura Profética (Sobrevolando).

Esta es la primera vez que Fito gana un Grammy, los premios a la música que entrega La Academia de Estados Unidos. Sin embargo, ya cuenta con dos premios de los Grammy Latinos 2020: Mejor Canción Pop/Rock, por “La canción de las bestias” y Mejor álbum Pop/Rock, también por “La conquista del espacio”.

En sus redes sociales, Fito emocionó a sus fanáticos con sus palabras: “Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta, y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”.

“Es un momento que tengo la vida, tengo a mis amigos, a mis hijos espléndidos, para poder comer y luchar”, añadió.

Fito Páez en el teatro Coliseo, Marzo 2021. (Foto: Instagram/@fitopaezmusica)

Además, en diálogo con Télam, el músico dijo que “estaba nervioso, es importante, es como un casamiento, son ceremonias. Estoy muy feliz con haberlo ganado”.

“Yo tengo un vínculo con la cultura musical de los Estados Unidos de América, yo me crie en parte con esa cultura, fue parte de mi vida de una manera muy importante, por eso es muy emocionante recibir este premio importantísimo, sobre todo por la distancia”, añadió.

Otros ganadores latinoamericanos fueron el puertorriqueño Bad Bunny y la mexicana Natalia Lafourcade.