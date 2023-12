“Fingir demencia”: la extraña conexión entre Pablo Granados y la China Suárez

Recientemente, Mery Granados, cantante e hija del comediante rosarino Pablo Granados, lanzó Harta, una canción que habla de un desamor y cómo la protagonista se repone ante un corazón roto. El tema fue compuesto por el humorista, que reveló una sorprendente fuente de inspiración: la China Suárez.

“La gente muchas veces pregunta, cómo es que nació esa canción? Qué te inspira? Cuál es el punto de partida cuando te sientas en el piano? Y hay tantos!!!”, comienza diciendo el artista en una publicación con un video en la que muestra el proceso de composición de Harta.

Y continúa: “Puede ser una historia personal, un duelo que estás pasando, cuando tu corazón sana y te sentís recuperado emocionalmente, puede que te cuenten una historia de amor, hayas visto una película o como aquí, leído el título de Infobae de una entrevista que le hizo Grego Rossello a la China (Suarez) en #fernetcongrego”.

¿Qué frases de la china suárez eligió pablo granados para el tema harta?

El tema, que ya está disponible en plataformas de streaming musical, recoge algunas de las frases más resonantes de la actriz y cantante en aquella entrevista. Suarez confesó en el diálogo que durante el final de una de sus relaciones le pidió de rodillas a su pareja que no la deje y tiempo después recapacitó sobre la situación y expresó: “¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?”.

Otra de las expresiones que recogió Granados en su composición fue la de “fingir demencia”, que tiene que ver con dejar pasar algunas situaciones sin darles demasiada importancia, para que no duelan ni afecten emocionalmente.

Su hija Mery fue la encargada de ponerle voz y sentimiento a la canción y lo hizo acompañada de un video musical en el que se “libera” de un mal romance y una relación que la mantiene prisionera de la tristeza. Tal como la China, la protagonista resurge del dolor para seguir adelante.