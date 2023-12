La sincera respuesta de la China Suárez cuando le preguntaron cómo hace para verse siempre feliz en redes

La China Suárez es una de las famosas argentinas que siempre genera noticias en los medios de comunicación. La actriz que comenzó su carrera desde muy chica, hoy es toda una celebridad en las redes sociales.

La famosa también se lanzó como cantante y su nueva faceta artística fue bien recibida por sus fanáticos. Además, es muy activa en su Instagram donde intenta mantener una interacción seguida con sus seguidores.

Mediante la caja de preguntas de las historias de Instagram, la actriz contestó a las curiosidades y se mostró muy sincera al hablar de su vida personal y laboral. Es por eso que uno de sus seguidores, quiso saber sobre su comportamiento en el mundo virtual.

“Siempre te veo feliz, ¿cómo hacés? ¡Te admiro mucho y te banco siempre!”, indagó un fanático. A lo que la cantante no dudo en responder con total honestidad.

La verdadera razón por la que la China Suárez siempre se ve feliz en las redes Foto: gentileza la

“Es que cuando estoy mal no subo, jaja”, contestó la actriz. Por lo que dejó en claro que cuando no se siente bien, no usa las redes sociales y de esta manera no muestra su lado más sensible y vulnerable.

Otra de las curiosidades que preguntaron fue si tenía pensado en algún momento ir a vivir al exterior, debido a que la actriz en ocasiones debe filmar afuera del país y se suele ausentar por temporadas.

A lo que respondió sincera: “Más viajo, más amo vivir en la Argentina”.

El mensaje de la China Suárez para Benjamín Vicuña

La actriz, en más de una ocasión, dejó en claro que siempre va a priorizar el bienestar de sus hijos y es por eso que mantiene una buena relación con Nicolás Cabré, el papá de Rufina, y con Benjamín Vicuña, el padre de Magnolia y Amancio.

La dedicatoria de la China Suárez a Benjamín Vicuña Foto: instagram/sangrejapone

Hace unos días, el actor chileno cumplió años y la actriz no dudó en dejarle un mensaje público en sus redes sociales. “Feliz nacimiento Benjamín Vicuña gracias por haberme dado a dos de los tres amores de mi vida”, fue la dedicatoria de la China.