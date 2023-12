La incómoda pregunta que le hizo Rufina Cabré a la China Suárez en un vivo: “Quién es...”

La China Suárez vive su mejor momento laboral, no solo se destaca como actriz en distintas series, películas, sino que desde que comenzó su carrera musical, no para de lanzar temas nuevos, por lo que se encuentra todo el tiempo trabajando.

Hace unos días, la actriz hizo público su tema “Corazón de cartón”, el cual generó polémica al anunciar su adelanto porque relacionaban la letra con la relación que tuvo la China con el cantante Rusherking y que terminó a comienzos del 2022.

Luego de los rumores la actriz aclaró: “La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen”. Por lo que decidió poner fin a las especulaciones sobre la letra de su nuevo tema.

La China Suárez y el momento incómodo que vivió en un vivo con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré Foto: Nicolás Cabré

La sorpresiva pregunta que le hizo Rufina Cabré a su mamá la China Suárez

La China Suárez decidió hacer un vivo en Instagram para interactuar con sus seguidores y aparecieron sus dos hijas Rufina y Magnolia. Si bien la transmisión estaba siendo entretenida y las herederas de la famosa participan de ida y vuelta entre la cantante y sus fanáticos.

En un momento, Rufina lee una pregunta y generó un momento incómodo con su mamá. “¿Quién es Lauty Gram?” se escucha preguntar a la hija mayor sobre el artista con el que se le vincula sentimentalmente hace varios meses.

El incómodo momento entre la China Suárez y su hija Rufina Foto: gen

La China se alejó de la cámara y luego respondió con tono serio: “No tenés que leer todas las preguntas en voz alta”. Sin embargo, cambió de tema y le preguntó a Rufina si le gustaría ser actriz cuando sea mayor.

“De grande lo sabré” contestó la hija que tuvo la actriz con Nicolás Cabré, sin darse cuenta del momento de tensión que vivió.