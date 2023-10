Romántico y vintage: los looks de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, las hijas de la China Suárez

La China Suárez es una de las actrices más famosas del país, comenzó su carrera desde muy chica en las telenovelas de Cris Morena y a partir de allí fue aumentando su popularidad.

Hoy es una actriz y cantante reconocida internacionalmente, además de ser embajadora de las marcas más exclusivas de la moda y de sorprender con las tendencias y accesorios del momento en cada look.

La China Suárez junto a sus tres hijos Foto: instagram/

Pero no solo ella es considerada una influencer de la moda, sino que sus hijas Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, desde temprana edad, ya son señaladas como unas it girls por sus looks fashionistas.

No hay dudas de que heredaron la belleza, simpatía y buen gusto para vestirse de su mamá. También una gran personalidad para posar frente a la cámara y mostrar cada conjunto que llevan.

Los looks de Rufina y Magnolia, las hijas de la China Suárez Foto: gentileza

La hija mayor de la actriz y de Nicolás Cabré tiene un estilo más canchero y moderno, en general se la ve con conjuntos oversize. En esta ocasión, lució un vestido de mangas largas, suelto y de color rosa claro. Combinó con unas zapatillas blancas y de accesorio un sobrero rosa.

El look de Rufina Cabré Foto: gentileza

Por su parte, Magnolia la hija que tuvo la cantante con Benjamín Vicuña, posó con un vestido rosa mangas cortas con cuello tipo pechera en forma redonda y blanco. Además, tiene un bordado de flores en el centro. Combinó con unas zapatillas blancas y rosas.

El look de Magnolia Vicuña Foto: gentileza

Las dos hijas de la famosa eligieron looks románticos, retro y en tonos claros y combinaron con zapatillas que le dan un toque canchero y son más fáciles para moverse y jugar sin molestias.

No es la primera vez que llaman la atención por sus looks, en las redes sociales las hijas de la actriz son una inspiración para muchas nenas de su edad.