La China Suárez cocinó junto a sus hijos y causó ternura en sus seguidores

La China Suárez es una de las famosas que mayor repercusión tiene en las redes sociales, con millones de seguidores en cada publicación que realiza, rápidamente se vuelve viral o tiene interacciones.

La China Suárez y sus hijos Foto: instagram/sangrejaponesa

La actriz es muy activa en su perfil de TikTok en donde realiza todo tipo de videos ya sea de bailes, cantando o juntos a sus hijos. Hace unos días subió un video en el que intenta realizarse un retoque estético casero.

Si bien no obtuvo el resultado que esperaba, la famosa confesó que siempre quiso tener pecas, pero no tuvo la suerte. Es por eso que compró un frasco de pintura y decidió hacerlas de manera casera y artificial, aunque no terminó como esperaba.

La China Suárez hizo la cena del viernes acompañada de sus hijos

En una publicación que subió a TikTok, la famosa publicó un video en donde muestra el paso a paso de su cena de viernes junto a sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña. El menú elegido es “milanesa de berenjena con puré”.

El primer paso que mostró la actriz es una fuente con las berenjenas cortadas en rodajas y con sal gruesa arriba. “La sal es para sacarles el ácido, después se lavan” aclaró en el video. En una olla colocó papas y puso a hervir.

Por otro lado, en un bol colocó un huevo, mostaza, sal, queso rallado y condimentos. Luego, muestra el siguiente paso que es colocar harina en una fuente y pan rallado en otra, para poder pasar las berenjenas una vez que están limpias.

Para poder cocinar las berenjenas empanadas, la actriz decidió fritarlas. Al final del video, se puede ver el resultado final de su preparación.

“Que lindo que los hagas parte de la cocina”, “Muy tierno todo”, “Qué hermosa familia” fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fanáticos en la red social junto a miles de ‘likes’.