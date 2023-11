El tierno mensaje público de la China Suárez a Benjamín Vicuña

La China Suárez es una de las famosas que siempre genera repercusión con lo que hace o dice en las redes sociales. Esta vez llamó la atención por la dedicatoria que le dejó a su expareja y padres de sus dos hijos.

La actriz siempre dejó en claro que lo más importante para ella son sus hijos por lo que busca llevarse bien con Nicolás Cabré, el padre de Rufina, y Benjamín Vicuña, el padre de Magnolia y Amancio.

En más de una ocasión, se vio a la cantante formar parte de reuniones familiares en donde estaban su exs o, en el caso de Benjamín Vicuña, evento en los que se hallaban sus otros hijos y Pampita, la exesposa del actor.

Además, dejó en claro que en sí son una familia ensamblada y sus hijos son hermanos por lo que deben llevarse bien entre ellos. Esta vez llamó la atención por la dedicatoria que le dejó a Benjamín por su cumpleaños.

El mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña

La actriz compartió una foto de sus hijos Magnolia y Amancio en brazos de Benjamín Vicuña: “Feliz nacimiento Benjamín Vicuña gracias por haberme dado a dos de los tres amores de mi vida”, escribió la famosa.

La dedicatoria de la China Suárez a Benjamín Vicuña Foto: instagram/sangrejapone

Por medio de este, la China dejó en claro que entre ellos está todo bien y que mantienen una buena relación por sus hijos. Hasta el momento, el actor se limitó a compartir imágenes de los festejos de sus 45 años rodeado de sus cinco hijos.

La indirecta de la China Suárez a Rusheking

En las últimas horas, la actriz anunció su nuevo tema, pero la letra causó polémica porque se sospecha que es una indirecta para el cantante Rusherking, de quien se separó hace seis meses.

Si bien aclaró que la canción no hace referencia a su expareja. “La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen”, expresó la actriz.