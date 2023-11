A seis meses de su separación, la China Suárez le dejó una polémica indirecta a Rusherking

La China Suárez y Rusherking estuvieron en pareja durante un año, y finalmente en abril anunciaron su separación, luego de varios rumores que surgieron entre ellos. A pesar de que cada uno siguió con su camino, en las últimas horas volvieron a ser noticias los dos.

Fue la China Suárez quien compartió un reel con un adelanto de su próxima canción, en el que muestra una parte del videoclip y de la letra. El tema se estrena el próximo jueves a las 21 horas y se llama “Corazón de Cartón”.

La letra de la canción dice: “Era mentira cuando decías que era perfecta... Contigo volver, no. Vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestro lugar...”.

Lo que rápidamente se le vinculó con su expareja Rusherking ya que el cantante le habría dedicado en su momento su tema “Perfecta” y en el que ella fue protagonista.

Luego compartió el reel en su historia y volvió a escribir “Era mentira cuando decías que era perfecta”. Entre los comentarios que recibió sus fanáticos comenzaron a nombrar a Rusherking como el destinatario del tema y las indirectas de la cantante.

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores de que su canción está dedicada a su ex

Luego de los comentarios y las repercusiones que tuvo el adelanto de su nuevo tema, la actriz y cantante decidió hacer un descargo en sus historias, pero más tarde eliminó.

La indirecta de la China Suárez a Rusherking Foto: instagram/sangrejapone

“Nop. La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen”, comentó la famosa.

el descargo de la China Suárez sobre los rumores de su nueva canción Foto: gentileza clarí

“Lamento que quizás coincida con el momento que está pasando otra persona. Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado. Por otro lado, hay una agenda que se programa para los estrenos de las canciones, se carga en las plataformas con días de anticipación”, agregó.

el descargo de la China Suárez sobre los rumores sobre su nueva canción Foto: gentileza clar

Por último, remarcó: “Nunca, nunca en mi vida hablé mal de un ex públicamente. Ni siquiera estando triste o rota. Ahora sí, buenas noches”.