El nuevo técnico de Newell’s, Fernando Gamboa, se mostró emocionado y dijo estar sumamente contento por regresar el club de sus amores. Anticipó que su idea es que el equipo leproso vuelva a ser protagonista, con fuerte presencia en ofensiva.

El Negro brindó su primera conferencia de prensa tras su regreso al Parque Independencia y señaló: “Quiero hacer un equipo del que la gente de Newell’s se sienta orgullosa y que vaya siempre por la gloria, que cada día y cada fin de semana hagamos lo mejor para competir de la mejor manera posible”.

“Al jugador no solo hay que entrenarlo bien sino que tiene que ser feliz, en cuanto a que juegue en el lugar donde mejor se siente”, dijo el ex defensor que confirmó una conversación con los jugadores más experimentados. “Con los más grandes tuve una charla más fina sobre cómo proteger el vestuario. Yo no hablo con la palabra ‘recuperación’. Son jugadores con carreras extraordinarias, algunos más que otros, algunos bicampeones. ‘Maxi’ (Rodríguez) tiene una carrera infernal. Acá el objetivo es ponerlos a todos al 100 por ciento, quiero un equipo que vuele”, aseveró.

Fernando Gamboa dirigió su primera práctica como DT leproso @Newells | Twitter

En este sentido, reconoció que lógicamente hay diferencias físicas. “No es lo mismo yo, a los 20 años, que caminaba por las paredes, que a los 35, a punto de retirarme. El jugador más chico va a correr 15 metros más en la cancha que el más grande, pero éste le va a aportar su jerarquía y el otro lo va a compensar con ese mayor recorrido”, graficó.

Requerido sobre un saludo en una red social enviado por su excompañero de zaga central Mauricio Pochettino, hoy director técnico de París Saint Germain, de Francia, respondió que “todo el mundo del fútbol y de la prensa sabe que el fútbol te empieza a llevar de un lado a otro”.

“Y con ‘Poche’ -continuó- siempre estamos comunicados aunque eso no quiere decir que hablemos todos los días, igual que con el ‘Toto’ (Eduardo Berizzo). Anoche estaba muerto, pero me quedé viendo no a Paraguay, sino al equipo de mi amigo el Toto”, cerró.