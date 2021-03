El capitán de Rosario Central, Emiliano Vecchio, recuperó ante Central Córdoba de Santiago del Estero gran parte de su repertorio futbolístico. Aunque el equipo no ganó, su actuación le permitió dar una buena señal a pocos días de haber reconocido en redes sociales que no estaba atravesando un buen momento.

“Son cosas que pasan. Asumo lo que me toca, asumo mi rol. Llevar la 10 y el ser capitán no es fácil, uno toma cierto protagonismo y queda a la vista de todos. Yo lo asumo para lo bueno y para lo malo”, expresó el volante de 32 años.

El ex Colo Colo afirmó que la Academia es “un club difícil fuera del rectángulo de juego”. Sin embargo, aseguró: “Ni las críticas ni los elogios me vuelven loco. Mi objetivo personal es darle a Central todo lo que tengo de mí durante el tiempo que me toque estar”.

Sobre los cuestionamientos por su condición física, el mediocampista reconoció que en “algún momento esto iba a pasar”. No obstante, aclaró que se siente “muy bien” y comentó: “En los GPS mantengo los valores del año pasado”.

Como única salvedad, Vecchio acotó que arrastra un problema en el ligamento del tobillo desde el partido con Defensa y Justicia. “Esta semana me ayudó el tema de la lluvia porque trabajamos poco en el campo de juego y eso me permitió descansar”, apuntó.

Vecchio era habitual y eficaz ejecutante de penales del equipo, pero ante los santiagueños optó por cederle la chance a Marco Ruben. “Para nosotros es fundamental tanto dentro como fuera de la cancha. Es impresionante lo rápido que se puso bien después de un año parado”, destacó el mediocampista en diálogo con Radio 2.

El capitán aseguró que se dedicará a asistir al delantero y agregó: “Todo lo que pueda aportar para que él haga goles, lo voy a hacer”. Finalmente, confirmó que acordaron turnarse para los próximos remates desde los 12 pasos. “Quedamos en ir pateando uno y uno, depende el momento”, detalló.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol.