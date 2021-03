Rosario Central volvió a sumar un punto este sábado luego de la igualdad sin goles de la semana anterior frente al líder Colón. Esta vez, el entrenador Cristian González se fue muy molesto con el resultado ante Central Córdoba y afirmó: “Un empate acá para nosotros es una derrota”.

“Hicimos un gran partido”, aseveró el “Kily” sobre la actuación canalla frente a los santiagueños. Sin embargo, el director técnico reconoció que pagaron caro por una equivocación en la última jugada del encuentro y eso le impidió a la Academia alzarse con la victoria.

El DT auriazul no dio vueltas durante la conferencia de prensa a la hora de exponer que sentía “muchísima bronca por la manera” en la que el Ferroviario alcanzó el 2 a 2 definitivo en el quinto minuto de tiempo adicional. A pesar de esa situación, aseguró que “hay que corregir errores y seguir”.

Por otra parte, González defendió la decisión de esperar hasta el cierre del partido mover el banco de suplentes. “Me dicen que tendría que haberlos hecho antes. Si hubiésemos ganado, no me hubieran criticado por los cambios”, manifestó.

Finalmente, el “Kily” elogió la actuación de Lautaro Blanco y Damián Martínez, quien convirtió por segunda vez en las últimas tres fechas. En este sentido, se mostró convencido de seguir “afianzando la idea” de jugar con ambos laterales como piezas de ataque y acotó que se fue “bastante contento” con el rendimiento de la línea de tres defensores.