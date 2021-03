El entrenador de Rosario Central, Cristian González, salió al cruce por la disconformidad que pueda generar en los hinchas el rendimiento de sus dirigidos y reconoció tener mucha fortaleza. “A mí que me critiquen no me va a cambiar nada, este es el camino porque el club desde lo económico y financiero ha hecho un salto de calidad y sé que tenemos que estar a la altura. Para mí es un desafío continuo el de estar entrenando al club que amo, lo disfruto cada día mas allá de las presiones deportivas, estoy más fuerte que nunca y se que tengo que luchar contra gente que no me quiere y como siempre digo: al final siempre ganan los buenos”, afirmó.

En torno a las exigencias y a las repercusiones de los momentos favorables y desfavorables de la institución, el DT sostuvo que “cada situación pasa a ser un drama terrible y si ganaste está todo bien. Acá hay que buscar un equilibrio y si bien yo me responsabilizo y asumo el rol de cabeza, acá hay un proyecto que se sostiene y esta camiseta te exige ganar. No pongo nunca excusas, no las voy a poner y trato de ponerle todo lo que tengo para el bien del armado del equipo, en la elección de los jugadores y sé lo que me juego”, profundizó.

Consultado por la actualidad del capitán auriazul Emiliano Vecchio, González trazó una mirada esperanzadora. “El primero en reconocer que no está en el mejor momento futbolístico es él, eso ya está bueno, hacer autocrítica, reconocer que para él también es un desafío. Sabemos lo que representa Emiliano para nosotros y lo que quiero es recuperarlo porque se que el estando en cancha con el nivel que ha tenido nos va a dar muchísimas cosas. Hay que buscarle alternativas para que el se sienta mejor y recuperar ese nivel que queremos todos”, finalizó.

Nuevo caso de coronavirus

El Canalla informó que se realizaron esta mañana los tests de Covid-19 como parte del protocolo sanitario dispuesto por AFA/LPF a todos los integrantes del plantel profesional, con resultado positivo para el Psicólogo del primer equipo, Pablo Sucarrat. Además, los ayudantes del Kily, Diego Ordóñez y Horacio Carbonari, han sido aislados preventivamente hasta el próximo lunes por haber sido contacto estrecho.

