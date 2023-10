El triste mensaje del novio de Ivana, la hincha de Rosario Central muerta cerca del Coloso

Los familiares de Ivana Paula Garcilazo Bellón no tienen consuelo. Luego de su muerte, acontecida tras el clásico rosarino, cuando volvía a su casa desde la zona de Arroyito, su novio le dedicó un emotivo mensaje en el que la despidió con amor y pidió Justicia.

“Mi gordi, mi chancho, lo que te voy a extrañar. Espero que se haga justicia porque esto no puede quedar así”, escribió el joven. “Te amé desde el primer día que te vi y te voy a seguir amando hasta el día que me muera, me enseñaste muchas cosas de esa vida que las había dado por perdidas. Te amo mí amor y espero que estés festejando como a vos te gustaba”, agregó en su Facebook.

El novio de Ivana Garcilazo Bellón la despidió en redes Foto: Daniel Fabián

Daniel Fabián, el novio de la víctima, era quien iba manejando la moto en el momento del ataque. Luego de que delincuentes le arrojaran un piedrazo que la hizo caer del vehículo, el joven se bajó de la moto para auxiliarla y tuvo que defenderse, ya que los hombres se acercaron con intenciones de golpearlo.

IMÁGENES DE LA VIOLENCIA TRAS EL CLÁSICO ROSARINO

Luego del crimen, las redes sociales se hicieron eco de actos de violencia contra los vehículos por parte de personas con camisetas de Newell’s, en inmediaciones del Parque Independencia, en la zona de Pellegrini.

En algunas imágenes captadas, se observa cómo los delincuentes arrojan piedras contra los autos e intiman a los ocupantes a sacarse las camisetas. Se investiga si se trata de los mismos que provocaron la muerte de la hincha de Central.

EL REPUDIO DE ROSARIO CENTRAL Y NEWELL’S ANTE LO OCURRIDO

Horas después de lo sucedido, el club Rosario Central lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que lamentó el hecho y repudió “todo acto de violencia”.

Mientras que este domingo, el club rival, Newell’s Old Boys se pronunció en la misma línea, condenando los hechos de violencia que concluyeron con la muerte de la joven en inmediaciones del Coloso del Parque el sábado.