El financista Luis Herrera quedó libre en Rosario tras comprometerse a pagar millonaria fianza

El financista Luis Herrera y sus hijos Ignacio y Diego quedaron en libertad el viernes por la tarde tras comprometerse al pago de una caución por 3.000.000 de dólares en propiedades, en el marco de la imputación por estafas, lavado de activos y asociación ilícita que los involucra.

La familia tampoco podrá salir del país ni intentar comunicarse con los damnificados por las acciones delictivas. Cabe recordar que fueron detenidos el martes tras acumular más de 60 denuncias de ahorristas, que los acusaron de no devolverles sus fondos.

La determinación fue decidida por la jueza Paula Álvarez, debido a que la Fiscalía “no pudo probar que haya riesgo procesal, como una fuga, si quedan en libertad”. Además, la magistrada se pronunció en contra de otorgarles prisión preventiva por el plazo de la ley.

¿Por qué imputaron a Luis Herrera y sus hijos?

Los Herrera fueron imputados luego que se probara que, desde 2017 comenzaron a desviar los fondos de sus clientes hacia el patrimonio propio, en lo que se supone fue un esquema ponzi de estafa piramidal.

El fiscal a cargo de la causa demostró que Herrera mintió al prometer a los ahorristas que sus inversiones irían al mercado de futuros de Chicago. La realidad es que los fondos eran desviados a otra firma: Luis Herrera Futuro y Opciones.

Por su parte, el defensor de los Herrera sostuvo que no se trató de una estafa: “No hubo estafa. Hay un incumplimiento de contrato. El que ponía dinero sabía el riesgo. Estaban dejando su plata a quien le pagaba tasas del 10/12% en dólares. No se puede juzgar por estafa por una mala inversión”, resaltó.